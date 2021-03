La Bodega del Carmen comercializa vinos especialmente pensados para los consumidores de Misiones

La Bodega del Carmen, ubicada en la provincia de San Juan, lanzó la línea Alma de Rey que incluye un Malbec (vino tinto) y un Torrontés (vino blanco), especialmente pensada para los ciudadanos de esta zona.

Emiliano Napimoga, somelier de vinos y representante de la bodega contó que esta línea fue pensada exclusivamente para los consumidores de Misiones y provincias aledañas, debido a las condiciones climáticas y a las altas temperaturas.

Explicó que no es lo mismo beber vino a temperatura ambiente en una localidad del sur del país, que en una ubicada al norte de Argentina. Por esto, se les ocurrió diseñar y comenzar a comercializar esta línea que está hecha de productos frescos y no tiene contacto con madera, dado que no pasa ni se conserva en barrica.

“Ninguno de estos dos vinos tiene paso por barrica, por eso mantienen toda esa fruta, esa frescura, son muy fáciles de beber”, detalló Napimoga.

Además, son dos bebidas distintas que se pueden tomar a cualquier temperatura, inclusive una superior a la recomendada y de igual forma se disfruta el sabor suave que las caracteriza.

Dado que se acerca la semana santa y el vino es un producto muy elegido para celebrar fechas Napimoga aprovechó para decir que es momento de dejar de lado la costumbre de pensar que cada vino debe ser acompañado exclusivamente por un tipo de comida. Aclaró que esto no es así, que depende de cada persona, de sus gustos y que está bien que se intente hacer combinaciones que no se acostumbran.

Señaló que esta línea de vinos viene muy bien para descubrir nuevas combinaciones. Resaltó que lo único que si hay que tener ene cuneta es el motivo por el cual se consume, con quién se comparte y la ocasión.

“Siempre se vinculó a los pescados con el vino banco y las carnes con el vino tinto, y la verdad que eso cambió”, aseguró Napimoga.

Impacto de la pandemia en el consumo del vino, duplicó el consumo

En cuanto al impacto de la pandemia por el coronavirus en las bodegas, Napimoga mencionó que hubo un gran crecimiento en la demanda de vinos y que en parte el aislamiento les ayudó a crecer como empresa dado que aprendieron a reinventarse y descubrieron nuevas formas de comercializar.

Esta bodega puso a disposición del público una cata de forma virtual, es decir, les enviaban a los consumidores unas medidas de vino, estos probaban y contaban que les pareció a través de la plataforma Zoom. Expresó que fue una gran experiencia y que les dio muy buenos resultados.

“Sinceramente la pandemia fue algo muy raro en todo sentido porque la gente empezó a consumir en mayor cantidad y empezó a interiorizarse y entender lo que compraba. Antes cuando uno iba un supermercado tenía sus marcas de etiqueta y hoy las redes, los someliers, los enólogos y las mismas bodegas armaron combos y cajas y le dieron la posibilidad al consumidor de probar distintas cosas hasta hicimos cartas virtuales, antes era impensado”, expresó el someliers.

Ante cualquier consulta o solicitud de servicios, Napimoga señaló que pueden comunicarse con él a través de su cuenta de Instagram: Napisomelier o de su número telefónico: 1149151294.

