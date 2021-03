Desde la feria franca y el mercado concentrador de Posadas confirman que habrá queso y choclo en Semana Santa, pero menos que en años anteriores por la falta de lluvias

La falta de lluvia y la sequía de los últimos meses en Misiones afectó la producción de maíz y de lácteos, sin embargo desde los mercados informan que los productores hicieron un esfuerzo enorme y confirman que si bien habrá queso y choclo en Semana Santa ,será menos que años anteriores por la falta de precipitaciones.

Misiones Online recorrió los mercados, en vísperas de Semana Santa, para contar como se está preparando el sector en esta época donde la demanda de productos como maíz y queso crecen.

“Veníamos con problemas de agua y humedad en la tierra que afectó la producción de choclo y otros productos que se consumen en esta época”, afirmó José Villasanti productor de la feria franca.

Contó también que “una tormenta arrasó la zona Gobernador Roca, de donde viene la mayor cantidad de productos a la feria, y tenemos que salir a ver como ayudamos a esta gente con una respuesta rápida”.



“Desde la feria estamos haciendo una lista de todos los que se perjudicaron porque se rompieron invernaderos y si deja de llover y sale el sol esos alimentos que están acostumbrados a estar bajo techo se van a echar a perder”, aseguró Villasanti.

Explicó además que “hay que asistir a 40 productores” a quienes se les rompieron los plásticos de los invernaderos y “el plástico es un insumo muy caro”.

Con respecto a la producción de choclo, uno de los alimentos más requeridos en esta época el productor sostuvo que “no va a haber la misma cantidad que años anteriores porque no hubieron buenas lluvias, el productor se preparó y sembró el maíz pero no dieron los tiempos del desarrollo de las espigas para Semana Santa”.

A pesar de la falta de lluvia en los mercados habrá queso y choclo en Semana Santa

Otro de los productos afectados por la falta de lluvia son los lácteos, en relación a esto Villasanti dijo que “la producción de leche se vio afectada por que no había suficiente pastura, todo por la falta de agua”. Además explicó que el queso “es muy requerido, los productores traen pero falta más producción”.

Por otro lado, Marcelo Orue del Mercado Concentrador de Posadas dijo que “venimos trabajando bien con contacto directo con los productores”.

Además detalló cómo va a funcionar el mercado durante el período de Semana Santa: “se va a trabajar martes y miércoles con horario normal, además el jueves santo de 7 a 13. Viernes santo va a estar cerrado y el sábado de gloria atendemos para todo el público en general”.

Con respecto a la escasez de algunos productos, también coincidió en que el faltante de agua afectó la producción de espigas de maíz: “hay un faltante generalizado por el déficit de lluvia. Por suerte llovió estos días previos a la semana, porque vienen bien para las plantas pero la falta de agua generó un retraso en la producción de choclo”.

Sin embargo con respecto al queso dijo que “hay incremento de la demanda del queso misionero porque es muy bueno en calidad y tiene buen precio no es que haya poco stock si no que creció la demanda”.

Para finalizar llevó tranquilidad a los compradores y explicó: “los productores van a cumplir con todo. Hay que tener en cuenta que estamos en época de cambio de pastura por el cambio de estación y los animales no están dando tanta leche por día”, pero aclaró que “se está trabajando para que se alimenten mejor y aumente la producción de leche y, por lo tanto, de queso”.

“Que la gente esté tranquila que el stock en el mercado concentrador va a estar. Queso harina de maíz choclo y vamos a tener producción misionera a disposición de Posadas y Oberá”, finalizó.

VN-EP