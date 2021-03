Pavón volvió a los entrenamientos en Boca luego de ser operado

Entre tanto revuelo que causó el mundo Boca en el último tiempo, esta mañana en la práctica matutina hubo una buena noticia, se sumó una cara conocida al plantel, es nada más y nada menos que la de Cristian Pavón quien se tuvo que someter el pasado 17 de febrero a una intervención quirúrgica (artroscopia posterior en ambos tobillos). El extremo trabajó diferenciado que el resto de sus compañeros, pero pudo volver a trabajar con pelota y nuevamente su futuro es una incógnita.

Pavón estuvo 18 meses afuera en condición de préstamo en LA Galaxy de la MLS, al retornar del préstamo el extremo tenía la intención de volver al equipo que milita en la liga de los Estados Unidos. El atacante estuvo envuelto en una polémica desde su retorno al país, ya que Boca quería contar con el pero el deseo del jugador era volver a la MLS y seguir su carrera allí.

El Galaxy ofertó 10 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, una oferta más que tentadora y sumado a que la relación del ex Talleres con el Consejo de Futbol está totalmente rota lo más probable es que continúe su carrera en LA Galaxy.

Claramente a Miguel Ángel Russo no le vendría mal que el cordobés continúe en Boca luego de la sensible baja de Eduardo Salvio que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, pero es difícil que esto suceda y una de las razones es que el padre de Pavón salió a hablar y le pegó al Consejo de Fútbol.

#Deportes Kudelka vuelve a ser entrenador de Huracán luego de 7 años https://t.co/jfFLQGjucL pic.twitter.com/YcFjd64ot8 — misionesonline.net (@misionesonline) March 26, 2021

“Cristian no conoce la voz de los dirigentes. Hay un destrato terrible. Lo operaron ayer y te creés que alguno del Consejo le preguntó qué le había pasado. No lo llamó nadie. Cómo no va a estar dolido. Ellos están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, están acostumbrados a que todos los días se cague uno a piñas en el vestuario. Hoy cualquier opción para Cristian es mejor que Boca”, manifestó Walter, papá de Cristian.

Pavón resuelve de forma personal una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que tuvo su último capítulo a principios de marzo, luego de ser imputado como presunto autor del hecho. El pasado 19 de marzo se adelantó su indagatoria (había sido pautada para el 23/3) en Córdoba y en el club aguardan por esa resolución para determinar los pasos a seguir. Los abogados de la joven que lo denunció pidieron la prohibición para salir del país del futbolista oriundo de la localidad cordobesa de Anisacate pero desde el estudio de letrados de Pavón desestimaron que eso pueda llegar a ocurrir.

JD-EP