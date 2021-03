Por amenazas, reprograman la fecha del juicio oral al ex intendente de Almafuerte, Pedro Pietrowski, para el 3 de junio

Para el 3 de junio fue reprogramado el juicio oral, donde el ex intendente de Almafuerte y ex diputado provincial, Pedro Darío Pietrowski (51 años), deberá responder por los cargos de amenazas contra su ex pareja, Celia Mabel Smiak (45 años), actual jefa comunal del pueblo.

El juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, volvió a fijar fecha de debate oral y público, luego de que Pietrowski estuvo ausente el pasado jueves 18 de marzo, en el juicio que debía realizarse en la sala de debates en el Palacio de Justicia.

Tras el “faltazo”, el ex intendente presentó un certificado médico, donde adujo un problema de salud debido a un pico de “hipertensión arterial”. El magistrado lo declaró en “rebeldía”y pidió su detención.

Luego de que Pietrowski presentará el certificado médico, el Juez Jiménez levantó la orden de detención y reprogramó la fecha del juicio para el 3 de junio. Por otra parte, el ex alcalde de Almafuerte, recibió otro revés legal, por cuanto renunció a su defensa el abogado Cristián Sebastián Burg.

El letrado presentó un escrito ante el juez Cesar Raúl Jiménez, donde expresó la decisión de renunciar a la defensa de Pietorwski y además solicitó que se regulen sus honorarios «ante la ardua labor desarrollada como profesional privado».

Manifestó que renunció como defensor del político, por sentirse “incómodo, debido a su irresponsabilidad y desidia».

