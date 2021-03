Independiente: dos positivos de coronavirus antes de enfrentar a Boca

Se encendieron las alarmas en Independiente luego de que los test de coronavirus del día de hoy arrojen dos positivos, los mismos son de Braian Martínez y Silvio Romero, malas noticias para Julio Cesar Falcioni. Los médicos del club de Avellaneda corroboran estos testeos con PCR, de ser positivos el ex Lanús no podrá estar el fin de semana cuando el Rojo reciba en el Libertadores de América a Boca.

Preocupación para Independiente en el día de hoy, los testeos rápidos dieron positivo y a priori Falcioni pierde una pieza fundamental en el armado del once inicial como lo es Silvio Romero, por su parte Braian Martínez es habitual suplente en el Rojo. Por el momento ambos jugadores están descartados para el clásico frente a Boca, pero los médicos realizaran los PCR para determinar si se tratan o no de falsos positivos.

Independiente se encuentra segundo en la Zona B de la copa de la Liga, es el perseguidor más cercano que tiene Vélez, el rojo suma 12 puntos en lo que va del campeonato y quiere volver a la senda del triunfo este fin de semana cuando reciba a Boca. El equipo de falcioni viene de perder justamente con el equipo de Liniers en la última fecha y no quiere perder a su goleador para el cásico.

Ante este panorama, Alan Velasco es la primera opción para reemplazar a Silvio en un ataque diezmado, ya que ayer Jonathan Herrera trabajó un rato con el grupo y otro de manera diferenciada. El ex San Lorenzo podría llegar a tapar algún agujero, pero no está al 100 por ciento desde lo futbolístico. Esto sumado a que Julio César Falcioni, quien no acostumbra a jugar sin un 9 de referencia, ya perdió a Alan Franco (emigró al Atlanta United de la MLS) y a Lucas «Saltita» González (participa con la Selección Argentina Sub 23 para jugar dos amistosos contra Japón en Asia).

JD-EP