Día del Niño por Nacer: reconocido pediatra posadeño remarcó la importancia de la fecha en defensa de la vida para una sociedad inclusiva y en contra de la “cultura del descarte”

En el marco de la conmemoración del Día del Niño por Nacer, el Médico Pediatra y profesor de Bioética Medica y Pediatría en la UCAMI, Pablo Levate habló con Misiones Online y remarcó la importancia de conmemorar este día. También criticó la “cultura del descarte” fomentada por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta conmemoración en Argentina se instauró a partir de 1998, y su objetivo es recordar la importancia del niño desde la concepción. “Más allá de cualquier pensamiento, la ciencia demostró que el niño inicia la vida desde el momento de la concepción”, manifestó el profesional.

Y agregó: “Es por eso la importancia de conmemorar este día mañana y poder festejarlo y poder brindarle homenaje a las madres embarazadas. Sea un niño deseado o no deseado, el punto es hasta donde frente a una dificultad que puede surgir en una familia se puede considerar a ese niño como un medio para sacárnoslo de encima a través de un aborto, o hasta donde considerarlo como un fin mismo, con todo su derecho y vulnerabilidad”.

Por otro lado, hizo referencia a la “cultura del descarte”, apuntando a los abortos que se realizan en algunos países como España y Cuba, donde el 85 por ciento de las familias que recibe un diagnóstico de síndrome de Down deciden interrumpir el embarazo.

“Es una sociedad que elabora abortos eugenésicos que elige quien sí y quien no, y quien va a estar preparado. Es una sociedad que no es inclusiva por eso soñamos que Argentina no se convierta en eso, por eso es que siendo el primer Día del Niño por Nacer después de la legalización del aborto tiene mucho sentido pensar hacia dónde vamos como sociedad”, expresó Levate.

En ese sentido explicó que la Ley del aborto prevé que se puede interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, sin embargo, el médico aclaró que el niño está formado desde la concepción y tiene el mismo valor desde el cigoto hasta el nacimiento.

“Podemos caer en que las personas valen si pueden razonar, si pueden sentir, si pueden moverse entonces nos convertimos en ese tipo de sociedad en que las personas valen solo si tienen una voz para poder defenderse. Nos podemos convertir en una sociedad eutanásica, en la que nos sacamos de encima a aquellas personas que para la sociedad no tiene ninguna función”, explicó el médico.

Día del Niño por Nacer: la importancia de la lactancia materna

Al mismo tiempo, Levate hizo hincapié en la importancia que tiene el acompañamiento a las madres durante el embarazo, sobre eso destacó la Ley de los Mil Días y remarcó que todo lo que afecta a la madre del niño repercute en el crecimiento físico e intelectual del niño. No obstante, criticó que esta ley tiene vigencia recién a partir de las 12 semanas de la concepción.

“Para poder actuar en conciencia tenemos que tener claro los conceptos, creo que la ciencia para eso nos ayuda muchísimo”, comentó.

En esa misma línea señaló que es sumamente importante poner el foco en los dos primeros años de vida, para ello recomendó una lactancia desde la primera hora que el bebé nace del útero materno hasta los seis meses.

“Como sociedad tenemos que apoyar a esas mamas que tienen que volver a trabajar y acompañarlas para que pueda continuar esa lactancia, porque así generamos niños sanos y más preparados. Porque a partir de esto también hay un montón de cambios que se dan a nivel cerebral que permiten adaptarse más fácilmente a situaciones adversas a aquellos niños que fueron alimentados correctamente en los primeros años de vida”, explicó el profesional y señaló que la desnutrición genera consecuencias a lo largo de la vida del niño.

Por otro lado, sostuvo que es necesario tener una sociedad más inclusiva, para aceptar incluir cada vez más a los niños por nacer, esto a pesar de la recientemente promulgada Ley de la Interrupción Legal del Embarazo.

Finalmente manifestó que son muy importantes los controles durante el embarazo, donde como mínimo se deben realizar cinco visitas al médico, esto es importante para detectar cualquier tipo de anomalía en la gestación, cardiopatías congénitas, enfermedades de transmisión sexual, etc.

Mirá la nota completa:

