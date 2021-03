Antonella Piedrabuena es la primera mujer trans incorporada para trabajar en la administración pública en Misiones: “Soy la primera pero no voy a ser la última”

Profesional y emprendedora, se recibió de diseñadora de interiores en 2013 y recorrió un arduo y difícil camino para poder insertarse laboralmente. Hoy, Antonella Piedrabuena, la primera mujer trans incorporada para trabajar en la administración pública de Misiones visitó el estudio de Misiones Online para contar cómo atraviesa este momento y cuáles son sus objetivos a futuro.

“Es algo increíble, es el paso que esperé toda mi vida y es una puerta que se abrió para toda la comunidad trans y que no se va a volver a cerrar”, afirmó emocionada Piedrabuena.

Esta contratación se da en el marco de adhesión del Gobierno de la Provincia de Misiones al decreto presidencial 721/2020 de cupo laboral trans anunciado por el Presidente Alberto Fernández, y que establece que el 1% de los cargos públicos deben ser ocupados por personas transgénero, travestis o transexuales, con el objetivo de promover y garantizar la igualdad y equidad de oportunidades laborales.



Piedrabuena explicó que no se considera una representante o referente de las mujeres trans misioneras pero dijo que “si soy una mujer luchadora que tuvo que pelear mucho. Trabaje, estudie, me capacité y gracias a eso puedo acceder hoy a un trabajo formal, que es lo que cualquier persona desea”, y agregó: “me llego un poco tarde pero llegó que es lo importante”.

La diseñadora contó algunas dificultades que tuvo que atravesar a la hora de buscar trabajo: ”soy diseñadora de interiores, me recibí en 2013 y cuando me recibí pensé bueno voy a conseguir trabajo como cualquier persona porque soy una profesional. Recorrí toda la ciudad y nadie me llamaba. Dejé mi curriculum en todas las casas de decoración de Posadas y nadie me llamó”.

Después de un largo tiempo intentando conseguir trabajo, contó que fue contratada por un estudio de arquitectura y que ese, su primer trabajo, fue un logro muy importante en su vida.

“Trabajé en el estudio de arquitectos que fue un logro gigante y después en una peluquería muy conocida donde aprendí mucho y además me hice mis clientas”, afirmó. Eso le permitió a Piedrabuena abrir su propia peluquería que funciona hasta el día de hoy y que no quiere dejar.

“Hace 4 años estoy con mi peluquería y ahora, con esta oportunidad, voy a formar parte de la casa de gobierno pero no voy a dejar la peluquería”, asegura.

Contó también cuales van a ser sus tareas “voy a empezar con trabajos administrativos y luego vamos a ir viendo para que esté vinculada a cuestiones de género, que es a lo que quiero apuntar. Quiero que este sea un hincapié para muchas cosas futuras. Sobre todo para que se les abra las puertas a todas las trans capacitadas, para que todas tengamos trabajos y aportes”.

Piedrabuena plantea también una difícil realidad, en relación a la esperanza de vida de mujeres trans que es hoy de 35 años, subrayó que “es muy importante llegar a la vejez, por más que nuestra expectativa de vida sea menor, yo quiero llegar a viejita y quiero ser jubilada. Lo que puede querer cualquier persona”.

«Yo soy la primera mujer trans incorporada para trabajar en la administración pública en Misiones, pero no voy a ser la última»

En este marco detalló también que “el sufrimiento de las mujeres trans es desde chiquitas, a muchas las expulsan de las casas y el único camino que queda es la calle. Una adolescente de 15 años sin estudios y sin nadie que la apoye lo único que puede hacer es ir la calle y la noche, a la prostitución”.

Además afirmó que “la misma sociedad nos empuja porque si una se capacita, se prepara, estudia y no te llaman de ningún trabajo de algo tenes que vivir”.

«El oficio que aprendí en la peluquería me salvó la vida»

Para finalizar dijo que le gustaría poder articular su oficio con el trabajo público “si es posible me gustaría dar capacitaciones para que otras personas tengan un oficio, a mi el oficio me salvó la vida”.

Por último destacó el avance que significa su contratación, en relación a esto dijo que “con el paso que dio el ministro Marcelo Pérez cambió el panorama de muchas porque yo soy la primera, pero van a venir muchísimas mas y yo voy a ayudar a eso”.

VN-EP