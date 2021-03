El intendente de Santo Tomé suma una nueva denuncia: lo acusan de cometer grooming

La familia de una joven de 16 años denunció en sede policial que Mariano Garay le envió mensajes sexuales e intentó concretar un encuentro en su casa con la adolescente para mantener relaciones íntimas. Desde la fiscalía sugirieron que ella entregué su celular, pero no solicitaron el teléfono del mandatario, lo que despertó el malestar de la defensa de la víctima. “Necesitamos una reforma judicial estructural con perspectiva de género”, sentenció su abogada.

A menos de 24 horas de publicar un descargo en sus redes sociales defendiéndose por la acusación de abuso sexual en su contra y asegurando que tiene la “conciencia tranquila”, el intendente de la ciudad correntina de Santo Tomé, Mariano Garay, sumó una nueva denuncia en su contra, aunque esta vez es por el delito de grooming (acoso virtual) y corrupción de menores, en perjuicio de una adolescente.

Esta madrugada, alrededor de las 1 am, una joven de 16 años se presentó en la Comisaría Primera de Santo Tomé junto a su familia y en una extensa exposición, denunció una serie de mensajes eróticos que el mandatario local le habría enviado y que incluían invitaciones para mantener encuentros sexuales en la casa del alcalde.

Según la denuncia, Garay siempre estuvo al tanto de la edad de la adolescente y utilizó un móvil económico como excusa para empezar intercambiar mensajes con ellas. La joven narró que el alcalde le hizo preguntas sexuales e intentó concretar encuentros íntimos en su hogar.

También, indicó que el alcalde le realizó una carga a su celular de $500 y le prometió dar $1.500 como parte de una “beca de estudio”, siempre bajo la condición que ella no hablara con sus padres.

La adolescente logró revelar todo lo que estaba viviendo a su familia y juntos realizaron la denuncia correspondiente presentando como pruebas testimonios, audios y mensajes de las conversaciones que habría mantenido Garay con ella.

Nuevas crítica a la “faltas de perspectiva de género de la Justicia”

La causa cayó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Santo Tomé, a cargo de Facundo Cabral.

En diálogo con Misiones Online, Antonella Herrera, abogada de la familia de la adolescente, criticó a la Justicia correntina por la “falta de perspectiva de género” debido a que una de las medidas que tomó la Fiscalía fue “sugerir” que la joven entregara su celular para un peritaje, pero no le hizo la misma solicitud a Garay.

“A la víctima le solicitan que entregue su teléfono como prueba material de la situación, pero no se le requiere al acusado. ¿Cómo puede ser que a la víctima en una testimonial se le sugiere que presente voluntariamente el teléfono como prueba y no al acusado. Ella tiene que presentar el celular para demostrar que está siendo víctima”, expresó.

“No es tanto quién sea el acusado, sino que es la situación del sistema judicial la que provoca estás situaciones. Necesitamos de una reforma judicial urgente con perspectiva de género. Mi reclamo mayor es al sistema judicial porque esto pasa en todas las causas que llevo adelante donde hay una autoridad y hacen abuso de esa posición”, sentenció.

“La capacitación de la Ley Micaela tiene que ser una prioridad”, pidió.

Amenazas y ampliación de denuncia

La exempleada municipal y candidata a Concejal de 22 años amplió ayer, lunes, su denuncia por abuso sexual contra Mariano Garay y relevó que sus testigos están recibiendo llamados y están siendo presionados para que desistan de brindar sus testimonios. También añadió que en las últimas horas intentaron hackear su Facebook.

El abogado de la denunciante, Tomás Silvano, detalló en diálogo con Misiones Online que su defendida reiteró en su testimonio el pedido de protección, ya que “a 10 días de la denuncia, el fiscal Cabral aún no dictó ninguna medida de protección efectiva”.

El testimonio de la joven (Nota publicada ayer, lunes)

Parte del testimonio de la víctima en Radio Ciudad



La joven de 22 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del intendente de la ciudad correntina de Santo Tomé, Mariano Garay , narró por primera vez públicamente los padecimientos que vivió cuando era trabajadora municipal y tenía que, según su testimonio, realizarle favores sexuales al jefe comunal para no perder su empleo.

En una entrevista que brindó a la emisora local Radio Ciudad, la víctima reiteró los hechos que están en la denuncia que hizo el pasado 12 de marzo en sede policial.

Con un nudo en la garganta y en estado de angustia, indicó que ingresó a trabajar en la Municipalidad de Santo Tomé en 2018 cuando ella tenía 19 de la mano del intendente, quien luego “le empezó a exigir que se encontraran en su casa por las noches para tener relaciones”.

“Yo tenía un trabajo de tiempo completo en una panadería con un solo franco y quería terminar el secundario. El intendente me empezó a hablar por Whatsapp y cuando le conté mi situación me dijo que podía trabajar en la Municipalidad medio tiempo por el mismo salario que en la panadería y así poder finalizar mis estudios. Ingresé al sector de bromatología y a la semana me pidió que vaya a su casa un viernes a la noche para ‘contarle como iba en el trabajo’. Ahí fue cuando empezó todo. Más tarde también le dio trabajo a mi hermana en la Municipalidad y me decís que las dos teníamos trabajos por él y me amenazaba con que nos iba a despedir a ambas si no accedía a tener relaciones cuando él quería.

La joven, quien fue candidata a concejal por la lista de Garay en 2019, agregó que cuando ocurrieron estos episodios, ella y su familia pasaban por una “mala situación económica” y “el intendente se aprovechó de eso para extorsionarla”

“Nosotras somos 4 mujeres en mi casa y yo soy la hermana más grande. Estábamos mal económicamente , no teníamos para comer y él (Garay) sabía eso y lo aprovechaba. Por eso me amenazaba con dejarme sin trabajo, porque sabía que necesitaba del dinero”, añadió.

Luego, siguió: “Una vez nos cortaron la luz y como el servicio no estaba a nuestro nombre, no podíamos recuperarlo. Entonces él (Garay) llamó y pidió que nos devolvieran la luz y lo pusieran a nombre de mi mamá. Esa mismo día, me llama tarde a la noche para que vaya a su casa. Ese favor que me hacía, yo le tenía que pagar teniendo relaciones sexuales”, agregó.

La joven contó también que cuando evitaba los encuentros con el mandatario, empezaban a surgir problemas en su trabajo. “Si no respondía sus mensajes, surgían problemas en mi trabajo y me decían que tenía que hablar con él (Garay). Entonces el intendente me decía que él me lo solucionaba los inconvenientes, pero antes tenía que ir a su casa”, sostuvo.

Garay se defendió de la primera denuncia

Horas después de que se conociera la grave imputación lanzada en su contra por una exempleada municipal y candidata a Concejal por su partido, que dijo haber sufrido abuso sexual de su parte, el intendente de la localidad de Santo Tomé, Mariano Garay, salió a defenderse de las acusaciones, señalando que está a disposición de la Justicia y que tiene “la conciencia tranquila”.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales, el jefe comunal citó con nombre y apellido a la denunciante y mencionó que la acusación llega “luego que la joven perdió su puesto de trabajo en la Municipalidad, en año electoral y en plena campaña política”. Cabe recordar que Santo Tomé elige intendente en meses y Garay era candidato a presentarse por la reelección.

“Debido a los hechos que son de público conocimiento, con graves denuncias que buscan solamente agraviarme y dañar mi imagen, vengo a desmentir las acusaciones que he recibido”, arrancó el descargo.

“La señorita (nombre de la denunciante) realizó una denuncia que fue desestimada por la Justicia en la mayoría de sus términos y, solamente, fui citado como “testigo sospechoso” por el presunto delito de “abuso de autoridad”, sigue.

“Quiero contarles que la señorita (nuevamente el nombre) comenzó a trabajar en la Municipalidad en el año 2018, milita en el Movimiento Evita, también desde el año 2018, y fue candidata a concejal en quinto lugar por nuestro espacio en las elecciones de 2019, en representación del sector de las y los jóvenes, donde siempre se la respetó y se le dio un lugar dentro de nuestro espacio político”, continúa.

“Lo curioso (y tristemente obvio) del caso es que (apellido) hace la denuncia luego de haberse enterado de su despido, en año electoral y en plena campaña política”, prosigue.

“Nunca esperé que se utilice para una campaña negativa algo tan sensible como este tema, pero lamentablemente para algunos la política no tiene límites”, añade.

“(apellido) Hace cuatro meses no iba a trabajar. Desde el sector municipal al que pertenecía se le insistió en que volviera a las oficinas a cumplir con el horario de trabajo, pero (apellid) no apareció”, resalta el comunicado.

“En efecto, el Jefe del área procedió a ratificar su desvinculación laboral.

Además, durante los últimos tres meses (apellido) pidió a sus compañeras de trabajo del área municipal que le llevaran el dinero de su sueldo personalmente al comercio de su actual pareja, y las veces que fueron la encontraron atendiendo el local en pleno horario laboral de la Municipalidad, situación de la que tomé conocimiento hace pocos días.

Desmiento rotundamente lo que denuncia en mi contra la señorita (apellido)”, resalta el Intendente.

“Hago saber también a la comunidad santotomeña que desde nuestro equipo de gobierno no permitimos que personas que cumplen funciones en la municipalidad cobren un sueldo sin trabajar.

Nuestra principal función es administrar los bienes del estado, de todo el pueblo santotomeño, y está mal que se pague con la plata del pueblo a gente que no trabaja”, sostiene.

“Tengo la conciencia tranquila y estoy con las energías intactas para seguir trabajando en pos de lo mejor para nuestra ciudad, ocupándome en simultáneo tanto de la gestión como de los nuevos desafíos frente a los que nos pone la pandemia”, argumenta.

“No es la primera vez que intentan manchar mi nombre con cuestiones que nada tienen que ver con la política, cada arremetida forzada contra mi persona no hace otra cosa que fortalecerme aún más y seguiré afrontando los obstáculos con absoluta entereza.

Confío en el trabajo de la Justicia y estoy a entera disposición para que se resuelva el caso.

Ninguna mentira vive para siempre.

Firma: Intendente Mariano Garay”, finaliza el comunicado.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

LD-EP