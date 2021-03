Ante a la ola de contagios en Foz de Iguazú, el Festival de Cataratas en esa ciudad se pospuso para diciembre

RELACIONADAS Foz de Iguazú aplicará un nuevo toque de queda durante el fin de semana

Debido al contexto actual por la pandemia del Covid-19, los organizadores del Festival de Cataratas anunciaron este lunes que la 16 edición del evento, que estaba programada para realizarse en junio, se pospondrá para los días 1, 2 y 3 de diciembre, en Foz de Iguazú.

La medida tiene como objetivo preservar la salud y el bienestar de los participantes del encuentro y según Mayara Angeli, directora del evento, la decisión anticipada se dio por la responsabilidad que el momento demanda y garantiza.

“Somos optimistas con la evolución del proceso de inmunización de los brasileños, que debe contribuir al calentamiento del turismo y la economía como uno todo «aseguró.

En relación a los principales eventos paralelos y complementarios del Festival, explicaron que el Foro Internacional de Turismo de Iguazú, principal evento científico técnico para el turismo nacional, también se pospondrá para diciembre.

Sin embargo, el tradicional Hackatour Cataratas, por su parte, tiene lugar online los días 7, 8 y 9 de mayo.

A modo de preparación para el evento, los días 9, 10 y 11 de junio se llevará a cabo en línea el Meet Up Festival of the Falls.

“Es la forma en que nos encontramos para mantenernos conectados con nuestros participantes y ‘calentarnos’ para nuestra reunión cara a cara en diciembre”, dijo Mayara.

El Festival de Cataratas en 2020

El Festival de Cataratas fue considerado el año pasado un evento exitoso en relación a los estrictos protocolos sanitarios adoptados, como distancia, medición de temperatura, uso de gel de alcohol y el uso de innovaciones para evitar aglomeraciones.

Además, la tecnología fue un aliado importante, ya que utilizaron robots para la desinfección de los ambientes del evento, basados ​​en radiación ultravioleta tipo C (UVC). La innovación es el resultado de un proyecto realizado en alianza por Itaipu Binacional, el Parque Tecnológico de Itaipu (PTI-BR) y la Universidad Estatal de Paraná Occidental (Unioeste), con el apoyo del Servicio de Ingresos Federales.

Para que los participantes y expositores pudieran compartir sus materiales promocionales digitalmente, el Festival brindó una herramienta virtual y todos tuvieron acceso a los materiales a través de un QRCODE impreso en el reverso de la credencial de cada expositor.

Por último, los organizadores aseguraron que todos los contratos firmados para las fechas originales serán válidos para las fechas reprogramadas. La información sobre los términos y condiciones de pago se puede obtener a través del correo electrónico comercial@festivaldascataratas.com o llamando al (45) 3029-6603 y (45) 99958-0025.

Fuente: Portal da Cidade

