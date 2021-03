Barbijos Solidarios lleva un año ayudando a merenderos y comedores de distintos barrios de Posadas

Hace un año, cuando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio daba sus primeros pasos, surgió una organización que ayudó a quienes más los necesitaban. Se trata de Barbijos Solidarios, un grupo de amigos y familiares que juntos llevaron tranquilidad en los momentos más difíciles.

Desde que comenzó la pandemia brindaron asistencia a comedores, merenderos y entregaron 8 mil barbijos en distintos barrios de Posadas. Además abrieron una Escuelita de Fútbol que ya tiene 130 chicos.

“Somos una familia del Barrio San Roque que tenemos muchos conocidos por nuestro fanatismo con Antonio Guarani Franco y siempre nos comentaban cuando había situaciones complicadas en donde se necesitaba ayuda”, contó Javier Noguera, coordinador de Barbijos Solidarios en su visita a los estudios de Misiones Online.

Con ayuda de los posadeños que hicieron distintas donaciones pudieron entregar el almuerzo en comedores y merenderos, realizar barbijos y brindar asistencia a las comunidades Mbya y dar contención a las madres que se encuentran en los hospitales aguardando por sus hijos.

“Desde el inicio de la pandemia las ayudas y necesidades se multiplicaron y empezamos a trabajar de manera conjunta con todo el equipo de Barbijos Solidarios que creció y estamos muy contentos”, dijo Javier Noguera.

El principal objetivo es brindar ayuda a los comedores y merenderos ya que la asistencia se ha intensificado en los últimos meses. Por eso anunciaron el Bono Colaboración que será sorteado el 15 de mayo y hay más de 10 premios.

“Es exclusivamente para los merenderos y comedores de Posadas, este bono va a ser para que los encargados lo puedan vender y se van a quedar con el 100% de la recaudación. Tenemos más de 10 premios que la gente nos va dando, y va a tener un costo de $200”, explicó Javier Noguera.

Barbijos para todos

En medio del aislamiento y con noticias sobre el uso obligatorio de barbijos, a Javier Noguera y su mujer se les ocurrió hacer los suyos pero la idea fue más allá.

“Empezamos a fabricar nuestros propios barbijos con mi señora y se me ocurrió la idea de darles a las personas en los barrios, le pregunté a mi mamá que es costurera y como no estaba trabajando me dijo que se que iba a dedicar todo el tiempo a eso”, contó.

Y así empezó esta organización que ya repartió 8 mil barbijos en distintos barrios de Posadas.

“Seguimos haciendo barbijos, ayudando a los merenderos y comedores, a todas las personas que se comunican con nosotros por un caso en particular y todo esto lo hacemos a pulmón y gracias a la gente”, agregó.

Agradeció la solidaridad de los posadeños que desde el año pasado los ayudan con insumos para que puedan seguir llegando a cada barrio de la ciudad.

“En este año nos dimos cuenta que la gente es solidaria y que si hacemos las cosas en conjunto se puede sacar mucho más fruto y ayudar a más personas”, aseguró Javier Noguera.

Futbol solidario

Desde hace 30 días, la Escuela de fútbol volvió a funcionar luego de haber sido parado ante el aumento de casos. El lugar recibe a más de cien chicos y chicas de todas las edades. Matías, Gabriel y Anabella García son profesores que intentan transmitirles respeto y solidaridad a los jóvenes.

Cabe mencionar que enseñan los días martes y jueves desde las 17 horas en la cancha del 1° de mayo ubicada entre las avenidas Centenario, Aguado y Zapiola.

Para quienes quieran colaborar con la escuela de fútbol o bien con los merenderos, pueden comunicarse al 3764-704708 o al Facebook Javier Noguera.

Mira la entrevista completa

SL-EP