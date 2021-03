Vacunados con la segunda dosis contra el coronavirus elogiaron la organización del proceso de inmunización en Misiones

Desde hace dos semanas el Gobierno de Misiones empezó el operativo de aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a las personas adultas mayores de 65 años. En esta oportunidad se decidió que Posadas llevaría a cabo el operativo de vacunación en el Centro Multicultural, ubicado en el cuarto tramo de la Costanera, donde muchos de los vacunados quisieron contar su experiencia en cuanto a este hecho tan importante, teniendo en cuenta el contexto.

Todos los adultos que se vacunaron por segunda vez en esta etapa ya habían recibido la primera vacuna hace más de 3 semanas y con esta segunda aplicación, la inmunidad que proporciona la vacuna aumenta su efectividad a más del 90 por ciento.

Felipe Santos, uno de los adultos que se aplicó la Sputnik V, aseguró que al igual que la primera vez, en esta oportunidad tampoco tuvo ninguna complicación al momento de vacunarse, ni después.

Manifestó estar muy contento por haberse vacunado y contar así con una mayor efectividad de inmunización. Esta oportunidad le brinda mayor seguridad para sí mismo y su familia. “Yo soy docente en actividad, entonces esto representa una seguridad también para ir tranquilos a trabajar”, expresó.

En cuanto a la logística que adoptó el operativo de inmunización, Santos aseguró: “Hoy realmente me sorprendió, fue una sorpresa muy agradable, muy buena la atención, todo fue rápido y eficiente”.

La primera dosis de esta vacuna se aplicó en el polideportivo Finito Ghermann, pero las autoridades de la provincia y de la ciudad optaron por montar otro operativo de vacunación en el centro multicultural y dejar este espacio para que se vacunen personas de otra franja etaria y docentes. Esta medida fue exclusivamente para evitar aglomeraciones y brindar mayor seguridad al personal sanitario.

Por su parte, Esteban Rolón, otro de los vacunados, dijo no haber tenido ningún tipo de molestias ni malestar, y que hoy por fin se siente seguro para poder volver a realizar tranquilo sus actividades cotidianas.

“Podemos movernos con mayor seguridad dentro de los riesgos que hay, porque de alguna manera la vacuna tiene su protección, pero hay que asumir que nada es perfecto”, indicó haciendo referencia a la necesidad de seguir cuidándose y respetando los protocolos sanitarios.

Admitió que él nunca dudó de las ventajas que tenía esta inmunización, por eso eligió vacunarse cuanto antes. “Es una necesidad frente al suceso que estamos viviendo. Quienes somos mayores vivimos la época de cuando fue la poliomielitis, y en mi tiempo no había la vacuna o recién empezaba a salir y había ciertas dudas al igual que esta, pero fue un éxito para muchos niños en ese entonces. Por eso digo que la vacuna es fundamental”, reflexionó.

Además, contó haberse sentido muy cómodo al momento de vacunarse y agradeció la atención recibida por parte de todo el personal a cargo de llevar adelante este operativo.

“La organización es excelente, yo la veo muy bien hecha, realmente están haciendo un buen trabajo con toda la atención, al igual que lo hicieron en el Finito donde se vacunó la primera dosis”, señaló finalmente.

Alberto, un tercer vacunado en esta etapa, coincidió con los anteriores y afirmó no haber sentido absolutamente ningún síntoma.

“Yo no me esperaba que sea tan rápido, me encontré con una fila, pero fue muy rápida y en un segundo me vacunaron y ya me puedo ir a mi casa”, dijo.

En cuanto a la cuarentena afirmó que pasó muy mal momento dado que no pudo seguir trabajando por ser paciente de riesgo siendo adulto mayor. Por eso, esta segunda dosis significa mucho para él y su familia.

