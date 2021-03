«No hay problemas de desabastecimiento de rollos de madera en Misiones, lo que ocurre es que se paga al productor precios ridículos por la materia prima», aseguró el presidente del Instituto Forestal

Hugo Escalada, presidente del Instituto Forestal de Misiones analizó la situación actual de la comercialización de rollos aserrables en el sector forestal-industrial de la provincia y garantizó que en Misiones no habrá problemas de desabastecimiento de madera a causa de las exportaciones de rollos a China, preocupación planteada por PyMES industriales nucleados en la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes. «El planteo no tiene fundamento, no hay datos concretos que lleve a pensar que en Misiones afecte las exportaciones a China, porque no se exporta desde la provincia rollos de madera de pino», indicó.

Escalada aclaró en la entrevista radial que el argumento de que las exportaciones de rollo a China producirían un gran problema de desabastecimiento en los aserraderos de la provincia, no tiene sustento. “No hay ningún dato en concreto, absolutamente ninguno que lleve a pensar que podría haber desabastecimiento de madera, no solo en Misiones sino tampoco en Corrientes”, aseguró el presidente de InFoPro.

“Entre Ríos sí comenzó a exportar eucaliptos a China, y después se le sumó una empresa de Corrientes para exportar rollos de pino. En esta última provincia, hay sobreoferta de plantaciones de pinos que se forestó esperando que se instalen dos empresas celulósico papeleras en la zona que no se concretó, generando un gran excedente de rollos que no pueden ser consumidos por los aserraderos e industrias actuales; entonces a medida que pasa el tiempo, esos pinos no puede ser industrializados así que la venden a muy bajo precio a los industriales”, agregó.

En esa línea, se refirió a la problemática actual que se debate en el mercado entre industriales y productores desde hace varios años, y que ante el excedente de madera sin destino de aprovechamiento, «el precio que pagan al productor forestal por la materia prima es ridículamente barato”.

Esta situación en la actualidad se debate en el ámbito del InFoPro entre los directores y asesores técnicos, que se encuentran estudiando los costos para establecer próximamente los precios mínimos que regirán en la provincia por los rollos aserrables y laminables, al igual que se lo hicieron en 2020 con la tonelada de raleo y chip.

Además, el presidente del Instituto provincial sostuvo que «la industria forestal está pasando por un gran momento en muchos sentidos. El hecho de que aserraderos del sur opten por abastecerse de materia prima proveniente de Corrientes, en parte ayuda al crecimiento de la industria local», analizó.

“Misiones tiene una característica que es que el mayor volumen de producción forestal, de plantaciones, está en el centro de la provincia hacia el norte. Sin embargo, la mayor cantidad de los aserraderos que están en el sur, donde no hay plantaciones, son los que usan los rollos correntinos”, precisó. “Entonces –continuó- estos aserraderos del sur funcionan con el excedente de madera que hay en Corrientes y no en Misiones. Lo ideal sería que ocupen la madera de acá, pero es una decisión que toman y en parte beneficia al norte y centro de Misiones, donde se industrializa el producto», según explicó en la entrevista con FM Express.

También, indicó que hay dos cuestiones que incentivaron al crecimiento de la industria forestal. Una es la capacidad para procesar la materia prima, que se volvió cada vez mejor y más eficiente en la provincia, y otra es la ventaja de tener una mano de obra y una materia prima con un costo muy bajo. “Es un momento espectacular para que la industria crezca, cuando vos sos industrial y tenés mano de obra y materia prima barata, el excedente que te queda es fenomenal. Entonces este es el momento de la industria, donde puede producir mucho volumen, ese volumen lo puede exportar y encima produce con un diferencial muy grande producto de la mano de obra y materia prima barata”, sostuvo Escalada.

De esta forma, expresó que tiene muy buenas expectativas, dado que cada vez la industria crece más y sigue buscando nuevas alternativas para seguir haciéndolo. “Si las condiciones permanecen como están en la actualidad, y para eso estamos trabajando a pleno, el futuro es espectacular por varias cosas”, pronosticó.

El punto débil de la foresto industria

En otro fragmento de la entrevista, el presidente del InFoPro señaló que hay un gran problema que desde la entidad están siguiendo de cerca y es que no se está replantado al mismo ritmo que se cosecha en Misiones. «Esto podría generar una gran inestabilidad en el sector a futuro. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace meses en el Instituto”, indicó.

Este problema se remite a los problemas de rentabilidad en la inversión forestal para el productor, ante el bajo costo por el que se vende la madera desde hace varios años por la falta de competencia en el mercado. Sumado a ello, la falta de subsidios nacionales en los pagos en tiempo y forma que antes ayudaban a los pequeños y grandes productores a plantar. «Hoy Nación destina poco dinero al subsidio para el sector y esto incide notablemente», indicó.

“Si los industriales que están pasando por un buen momento empiezan a entender que para que su actividad sea sustentable necesitan que se sigan plantando los productores, entonces ellos tienen que mejorar los precios, y pueden hacerlo”, afirmó Escalada.

Además, recordó que el Instituto Forestal tiene la facultad de fijar los precios de la materia prima justamente para sostener el trabajo del sector forestal. En ese contexto, adelantó que esperan para mediados de abril fijar el precio del rollo aserrable y laminable.

“Determinar los precios de base en el sector forestal es algo que no se hace en ningún lugar del país, es algo histórico, solo lo está haciendo Misiones, porque necesitamos transparentar al sector. También porque necesitamos que este productor que se está yendo a otras producciones, tenga claro cuál es el precio por debajo del cual ya no es rentable su actividad”, señaló Escalada.

