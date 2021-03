Médicos de Paraguay denuncian que son presionados por políticos para que liberen camas de terapia intensiva

El Círculo de Médicos de Paraguay y gremios médicos, emitieron un comunicado en el que cuestionan que en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus se les responsabilice por la situación de los hospitales. Además, denunciaron presiones políticas para liberar camas de terapia intensiva y afirman que el Gobierno debe responder a las necesidades de la ciudadanía.

En tanto, exigen entre otros puntos como seguro de vida y una ley de protección legal y civil. “O cumplen o se van”, anunciaron.

En el comunicado, los médicos cuestionan tener que asumir toda la responsabilidad por falta de insumos, camas y vacunas en medio de la pandemia del COVID-19.

“¿Tenemos que ceder frente a la presión de los poderosos y ver a quién le desconectamos el respirador para que puedan ingresar sus familiares o recomendados políticos?” manifestaron.

Médicos de Paraguay exigen que se cumplan diferentes cuestiones o renunciaran a sus cargos

Asimismo, piden una ley temporal de protección legal civil y penal mientras dure la pandemia; un seguro de vida para los familiares de médicos que fallecen por contagio del COVID-19 o sus complicaciones; el cumplimiento estricto de todo lo acordado económicamente en todas las reuniones con un aumento del 20 por ciento mientras dure esta pandemia y una gestión más eficiente a través de un gabinete de crisis.

Gloria Meza, del Círculo de Médicos de Paraguay manifestó que “el problema es que ahora la responsabilidad de las muertes y de lo difícil que están pasando los pacientes en hospitales, quieren adjudicarle al personal”.

Respecto a esto, dijo que quieren dejar en claro que “estamos haciendo nuestra labor lo mejor posible. Las denuncias de pacientes sobre malas praxis, que no se les atendió, son de personas que están desubicadas por la falta de responsabilidad de quienes deben asumir sus roles” explicó.

Además, señaló que hasta el momento, hubo 31 médicos fallecidos y 16 están internados en terapia.

“Nuestra situación es cada vez más difícil porque atendemos a pacientes que están contagiados y la carga viral es alta” dijo.

En cuanto a ley temporal que exigen, sostuvo que “el acto médico está criminalizado, y debe ser juzgado por los profesionales pares, acá nos están pasando al ámbito judicial directamente sin ser juzgados por profesionales de salud, expertos, especializados”.

Por último, ante la consulta sobre una supuesta negativa del gremio médico sobre la llegada de profesionales de Cuba, Meza dijo que “tenemos unos 400 colegas que no son contratados porque supuestamente no hay presupuesto, rubro, y dicen que van a venir de Cuba. Que vengan si son especialistas, pero los cubanos son por convenios y no sabemos sus especialidades ni sabemos si son médicos o de qué universidad vienen. Que vengan intensivistas o neumólogos, con identificación”.

Fuente: ABC Color

