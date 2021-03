Habló la joven que denunció al intendente de Santo Tomé: “Me obligaba a tener relaciones sexuales a cambio de trabajo”

La víctima, exempleada municipal, señaló que el Jefe Comunal, Mariano Garay, se “aprovechaba que su familia estaban mal económicamente” y la obligaba a realizarle favores sexuales a cambio de conservar su empleo. También reiteró que hay más mujeres “pasando por lo que ella vivió” y pidió que lo denuncien.

La joven de 22 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del intendente de la ciudad correntina de Santo Tomé, Mariano Garay , narró por primera vez públicamente los padecimientos que vivió cuando era trabajadora municipal y tenía que, según su testimonio, realizarle favores sexuales al jefe comunal para no perder su empleo.

En una entrevista que brindó a la emisora local Radio Ciudad, la víctima reiteró los hechos que están en la denuncia que hizo el pasado 20 de febrero en sede policial y que ayer dio a conocer Misiones Online.

Con un nudo en la garganta y en estado de angustia, indicó que ingresó a trabajar en la Municipalidad de Santo Tomé en 2018 cuando ella tenía 19 de la mano del intendente, quien luego “le empezó a exigir que se encontraran en su casa por las noches para tener relaciones”.

“Yo tenía un trabajo de tiempo completo en una panadería con un solo franco y quería terminar el secundario. El intendente me empezó a hablar por Whatsapp y cuando le conté mi situación me dijo que podía trabajar en la Municipalidad medio tiempo por el mismo salario que en la panadería y así poder finalizar mis estudios. Ingresé al sector de bromatología y a la semana me pidió que vaya a su casa un viernes a la noche para ‘contarle como iba en el trabajo’. Ahí fue cuando empezó todo. Más tarde también le dio trabajo a mi hermana en la Municipalidad y me decís que las dos teníamos trabajos por él y me amenazaba con que nos iba a despedir a ambas si no accedía a tener relaciones cuando él quería.

La joven, quien fue candidata a concejal por la lista de Garay en 2019, agregó que cuando ocurrieron estos episodios, ella y su familia pasaban por una “mala situación económica” y “el intendente se aprovechó de eso para extorsionarla”

“Nosotras somos 4 mujeres en mi casa y yo soy la hermana más grande. Estábamos mal económicamente , no teníamos para comer y él (Garay) sabía eso y lo aprovechaba. Por eso me amenazaba con dejarme sin trabajo, porque sabía que necesitaba del dinero”, añadió.

Luego, siguió: “Una vez nos cortaron la luz y como el servicio no estaba a nuestro nombre, no podíamos recuperarlo. Entonces él (Garay) llamó y pidió que nos devolvieran la luz y lo pusieran a nombre de mi mamá. Esa mismo día, me llama tarde a la noche para que vaya a su casa. Ese favor que me hacía, yo le tenía que pagar teniendo relaciones sexuales”, agregó.

La joven contó también que cuando evitaba los encuentros con el mandatario, empezaban a surgir problemas en su trabajo. “Si no respondía sus mensajes, surgían problemas en mi trabajo y me decían que tenía que hablar con él (Garay). Entonces el intendente me decía que él me lo solucionaba los inconvenientes, pero antes tenía que ir a su casa”, sostuvo.

Una exempleada de la Municipalidad de Santo Tomé denunció al intendente de esa localidad, Mariano Garay, por presunto abuso sexual. La causa fue caratulada por la Fiscalía como “abuso de autoridad” y el Jefe Comunal declaró como “sospechoso”, situaciones que despertaron la furia de la defensa de la víctima, donde ya adelantaron que van a pedir el juicio político del fiscal.

La víctima tiene hoy 22 años y en 2019 integró en las elecciones la lista de Concejales del partido de Garay (Frente de Todos). La denuncia fue radicada el pasado 20 de febrero en la Comisaría Primera de Santo Tomé donde narró que desde 2018 y hasta hace poco días fue amenazada y extorsionada por el intendente para mantener relaciones sexuales a cambio de no perder su puesto de trabajo. También sostuvo que hay más empleadas municipales en su situación y solicitó una prohibición de acercamiento contra el Jefe Comunal.

La joven indicó que en 2018, cuando tenía 19 años, Garay se contactó con ella por Facebook y por mensajes telefónicos porque “quería ser su amigo” y le ofreció un trabajo de medio tiempo en la Municipalidad. Así fue como ingresó en la Dirección de Bromatología, aunque luego pasó a desempeñarse en el sector de Economía.

Cuando pasó a Economía, el lugar que dejó vacante en bromatología fue ocupado por su hermana. La joven estuvo 3 años bajo la órbita municipal y durante todo este lapso, denunció que se vio obligada a mantener relaciones sexuales con el intendente para que ni ella, ni su hermana perdieran su trabajo.

Según el testimonio en la sede policial, los abusos se dieron en la casa del intendente. Contó que en ocasiones, él pasaba a buscarla por su domicilio y en otras oportunidades, le pagaba un remis y le pedía que se bajar una cuadra antes de llegar al lugar.

En diciembre 2020, la joven le pidió al mandatario local que dejaran de verse. En su testimonio indica que Garay se molestó, la insultó y la amenazó recordándole que “gracias a él, ella y su hermana tenían trabajo”.

Luego de ese episodio, la víctima contó que cada vez que tenía una inquietud o un problema en el trabajo, sus jefes le decían que se dirija al Intendente, pero ella decidía evitarlo. Hasta que un día se comunicó con ella una funcionaria de su área y le dijo que por pedido de Garay fue quitada del listado donde estaba como empleada de convenio.

En febrero de este año ,fue despedida de la Municipalidad, no sin antes haber sido citada nuevamente por el jefe comunal para verse en su casa, lo que ella rechazó. La joven sostuvo que Garay en todo momento se aprovechó también de la edad (tenía 55 años) y ella 19 para obligarla a tener relaciones sexuales a cambio de dinero de la municipalidad. Incluso agregó que en una oportunidad le dio un cheque de $3000 a cobrar por ventanilla aparte de su sueldo, para un viaje por razones familiares.

“Hay muchas chicas en mi ambiente laboral que pasan por esta situación de abuso sexual perpetrada por el Intendente”, dijo.

Denuncia contra la fiscalía

La joven realizó su denuncia el pasado 20 de febrero, y fue elevada a la Fiscalía de Instrucción de Santo Tomé, a cargo de Facundo Cabral, este último 12 de marzo.

La Fiscalía caratuló el hecho como “abuso de autoridad” y citó a declarar al intendente como sospechoso. Esto despertó el enojo de la defensa de la víctima al considera como “inaceptable esa calificación” y al sostener que “hay elementos más que suficientes” para imputar al mandatario.

En diálogo con Misiones Online, el abogado de la víctima Tomás Silvano sostuvo que “es grave” la decisión de Facundo Cabral de caratular la denuncia como abuso de autoridad en vez de abuso sexual y adelantó que van pedir la recusación y el juicio político del fiscal.

“Es inaceptable esa carátula. Al fiscal le está faltando una capacitación de la Ley Micaela. Hay una desprotección a la víctima”, añadió el defensor, haciendo referencia a la normativa que establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos. Abarca a los tres poderes del Estado.

Si bien Garay se presentó a declarar por pedido de la Fiscalía, lo hizo en carácter de “sospechoso” (una figura que prevé el Código Penal de Corrientes) y no como imputado.

Esto último también despertó malestar en la defensa, ya que , según evaluó Silvano presentaron pruebas y testimonios de testigos “más que suficientes como para imputar a Garay”.

La palabra de la Fiscalía

Fuentes de la Fiscalía de Instrucción de Santo Tomé, señalaron a este medio que tanto la carátula como la no imputación a Garay se deben a que la “causa aún está en plena investigación” y no quieren descartar ninguna hipótesis.

“Vamos a hacer todo por proteger a la víctima, pero no podemos olvidarnos también que este es un año electoral. Hay que tener mucha cautela”, relataron esas fuentes a Misiones Online.

Cabe recordar que este año Santo Tomé, como el resto de los Municipios correntinos, elige intendente y todo hacía indicar que Garay iba a ir por su reelección. Desde la Fiscalía no desestiman la versión que han empezado a hacer circular los allegados al intendente sobre que se la denuncia “responde a una maniobra política para desestabilizarlo”.

Desde la Fiscalía adelantaron a Misiones Online que están en la última etapa de recolección de pruebas y que la causa será elevada al Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, que preside Marina Durand de Pereyra.

Solidaridad con la víctima

Bajo el título de “Yo Te Creo Hermana”, el Movimiento Evita de Corrientes se solidarizó con la víctima y le envió su “apoyo incondicional”, en comunicado que lleva la firma de la diputada nacional, Aracely Ferreira, la abogada Anahí Lindstrom y de Salomé Kura, referente de ese espacio.

Defensa a Garay

La Juventud Peronista de Santo Tomé defendió al intendente Garay en un posteo de Facebook solidarizándose con el mandatario y atribuyendo la denuncia a “una jugada sucia” debido a las próximas elecciones locales.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

