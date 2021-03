Del Potro anunció que será operado por cuarta vez en su rodilla derecha

Juan Martín Del Potro, anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que será intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha y tiene el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. El tandilense comenzó a padecer problemas en la rótula derecha en octubre del 2018, donde recibió distintos tratamientos, pero no ingresó al quirófano para ser operado.

La vuelta de Delpo se produjo en febrero del 2019, en ese periodo solamente pudo estar 12 partidos en cancha hasta junio, cuando debía enfrentarse con el español Feliciano López no se presentó luego de resentirse nuevamente de la lesión en la rótula de su rodilla. Días después fue operado por primera vez, pero no volvió a las canchas, en la misma zona tuvo que ser intervenido dos veces más y este lunes anunció que recibirá una cuarta operación en la misma rodilla.

La última operación de Del Potro fue en agosto de 2020, quien estuvo a cargo fue Roland Biedert, cirujano de cabecera de Roger Federer. En esta oportunidad el encargado de operar a la Torre de Tandil será el doctor Jorge Chahla, quien lo intervendrá en Chicago, Estados Unidos.

Del Potro, se encargó de difundir la noticia de esta nueva operación, explicó que a través de varios tratamientos conservadores buscaron eliminar el dolor en la zona, pero no consiguieron buenos resultados y junto a su doctor creen que la manera definitiva para que pueda volver a las canchas es esta.

«Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos, no tuve buenos resultados. Con él (por Chahla) creemos que la mejor solución es la cirugía, él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, de estar en los Juegos Olímpicos. Entonces decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor» fueron las palabras de quien en el 2009 se consagró con el US Open y llegó a ocupar el puesto número 3 del ranking ATP.

El pasado 4 de marzo, Del Potro recibió el Premio Konex de Platino por su extensa y brillante trayectoria que pudo haber sido mejor si no estuviese tan marcada por las distintas lesiones que padeció a lo largo de la misma. Esto fue un mimo para Delpo que no empezó de la mejor manera el año, el 11 de enero su padre, Daniel Del Potro, falleció a los 63 años luego de haber sido operado del corazón en diciembre.

Haciendo referencia a eso Del Potro dijo, «No vienen siendo semanas fáciles, desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo. Pero un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Hoy la realidad es ésta, no quiero dejar de intentarlo y por eso estoy acá«.

JD-EP