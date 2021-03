Boca: Wanchope Ábila cerca de pasar al Minnesota United

Ramón Wanchope Ábila está cada vez más cerca de dejar de ser jugador de Boca y pasar al Minnesota United de los Estados Unidos, el atacante de 31 años no viene siendo convocado por Miguel Ángel Russo en los últimos partidos y la partida del ex Huracán es casi un hecho. Luego de perder el pasado domingo contra Talleres y el escándalo protagonizado entre los defensores Frank Fabra y Carlos Izquierdoz al conjunto Xeneize se le sumó otro dolor de cabeza que es la partida de Wanchope.

Suena raro que Boca deje ir a un goleador como Ábila siendo evidente la falta de goles y de delanteros, pero no es una novedad ya que, aunque este recuperado de una hernia inguinal el entrenador no lo estuvo ocupando los últimos encuentros porque no lo veía bien y su relación con el Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme no es la mejor.

Ramón llegó a Boca en el año 2017 procedente de Huracán y lo pagaron 1.600.000 dólares por el 50 por ciento de la ficha, lo prestó al equipo de Parque Patricios los primeros seis meses y después le compró el restante 50 por ciento a 1.950.000 dólares.

Marcó el 1 – 0 parcial en la final de la Libertadores 2018.

Fue una pieza clave desde que llegó a Boca, marcando goles importantes incluyendo dos a River, uno en la Copa Diego Armando Maradona y otro en la final de la Copa Libertadores 2018, pero los problemas físicos fueron lo que marcó el paso del cordobés por el Xeneize. En los tres años sufrió 10 lesiones y la mayoría antes de partidos importantes que lo dejaron afuera.

En Boca desde su llegada es uno de los delanteros que mejor promedio de gol tuvo, marcó 36 en 83 partidos y se consagró en tres oportunidades con la camiseta azul y oro. Wanchope decidió operarse de la hernia inguinal para estar al 100 por ciento esta temporada, pero el cordobés no sumó minutos en esta Copa de la Liga y tiene las horas contadas como jugador Xeneize.

#Deportes Del Potro anunció que será operado por cuarta vez en su rodilla derecha https://t.co/PBAqSwrIR5 pic.twitter.com/oKRjdRU5cv — misionesonline.net (@misionesonline) March 23, 2021

Según Olé, esta todo confirmado para que el delantero pase a la MLS, la operación se haría a préstamo y si juega cierta cantidad de partidos la opción de compra es obligatoria. La incertidumbre es si Ábila renueva contrato con Boca antes de irse a los Estados unidos ya que, si no completa los partidos que debe para que Minnesota ejecute la opción de compra, volverá a la Argentina con el pase en su poder y podrá jugar en el equipo que quiera sin costos.

JD-EP