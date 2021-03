WorkShop Solidario en Danzas Urbanas y Hip-hop: la comunidad artística se unió para compartir y ayudar a merenderos de Posadas

A beneficio de los merenderos Colibrí, Ojos del Cielo y Parroquia Jesús Misericordioso, se realizó el fin de semana el segundo evento solidario con gran participación de la comunidad urbana en la propuesta solidaria promovida por el director del Grupo HighQuality Crew y Quality Dance Move Studio, Gustavo Escobar, en colaboración con la nutricionista Florencia Cabrera, la Asociación Danza Activa Misiones (ADAMI), el Ministerio de Cultura de la provincia, y profesores que sumaron sus clases para compartir dos días toda la energía de las danzas urbanas.

El segundo «WorkShop Solidario de Danzas Urbanas y Hip-hop» se realizó en Posadas el fin de semana del 13 y 14 de marzo pasado, superó las expectativas de los organizadores. “Estamos muy felices por la convocatoria, por la energía de todos los que participaron de un fin de semana intenso y muy lindo. Logramos triplicar las donaciones respecto al primer Workshop para los merenderos, y además compartimos con casi 60 bailarines y los mejores profes de la ciudad en danzas urbanas y Hip-hop”, sostuvo el artista y coreógrafo misionero.

Además, sostuvo que el workshop fue una buena doble excusa: “Por un lado tener una acción solidaria, y por otro la excusa para juntarnos entre profesores y bailarines, bailar y compartir un fin de semana con compañeros y colegas”, destacó Escobar.

El encuentro fue el segundo organizado para ayudar en la recolección de donaciones de alimentos no perecederos y serán entregados el próximo fin de semana a los merenderos mencionados. «Y se vienen otros más en el año, ya que nos pidieron que organicemos en diferentes localidades del interior para ayudar a merenderos y llevar lo mejor de las danzas urbanas a los bailarines de localidades que muchas veces se les dificulta poder trasladarse a Posadas para tomar algunos cursos», adelantó el profesional.

“Fueron dos jornadas de 13 a 20 horas súper intensas, había muchas ganas de participar de parte de los bailarines y profesionales de academias de danzas colegas que dictaron sus clases en diferentes disciplinas y estilos. Fue una jornada de unión entre la comunidad urbana con doble propósito, colaborar con los merenderos y también continuar con capacitaciones en una danza que nos apasiona bailar”, explicó Escobar.

«Profes» solidarios se unieron para colaborar con los merenderos y capacitar en diferentes estilos

El WorkShop Solidario se realizó en la sede de Hotwheels, en Av. Lavalle y Almirante Brown, de la ciudad de Posadas. En esta oportunidad, las clases fueron dictadas por Candela Sosa, Natalia Escobar (Quality Move Dance Studio y High Quality Crew), Gilda Mezger (Club Dance Studio), Lara Maciel(Quality Move Dance Studio), Jessica Heredia, Cechu Mierez (Heels and femme) y Gustavo Escobar (Quality Move Dance Studio y High Quality Crew).

El evento cerró el domingo con un ShowCase a pura energía urbana y danzas brasileñas. Fue una gran muestra artística que contó con invitados especiales, sumando ritmos brasileños a Nova Energía por un lado, y al Profesor Claudio Benitez, director de AfroSamba y Quality Move Dance Studio. También hubo folcklore con el Colectivo Cultural Soñadores, y danzas contemporáneas con la Profesora Lara Maciel, del estudio Quality.

La organización contó con el apoyo de la nutricionista Florencia Cabrera, ADAMI, Ministerio de Cultura, además de las academias que sumaron a sus «profes» y el aporte profesional del realizador audiovisual Jonathan Lochner que acompañó con el registro de las actividades realizadas durante todo el fin de semana.

“Si algo aprendí este fin de semana fue el sentir la hermosa energía que se genera a través de un bien común, y más si ese algo que moviliza tanto es la danza. Comparto unas fotos por cada profe que colaboró enseñando y compartiendo durante todo el Workshop Solidario organizado por HighQuality Crew”, fue el mensaje que publicó Lochner en sus redes sociales al compartir las imágenes.

“Los mejores grupos de danzas urbanas y coreógrafos se sumaron a la propuesta, con el workshop nos unimos un poco más con un objetivo solidario, y para bailar y compartir después de mucho tiempo de no poder hacerlo”, expresó.

Las clases se dictaron con cupos limitados atendiendo el protocolo vigente de emergencia sanitaria y prevención por COVID-19.

Un año de pandemia “difícil” para la comunidad urbana

Escobar es coreógrafo, fundador de High Quality Crew y director de Danzas Urbanas y Hip-hop de la Quality Move Dance Studio, la nueva academia que abrió en sociedad con Claudio Benítez, director de AfroSamba (ritmo brasileño) y profesor de Ritmo Fit.

“En mi caso, en abril tuve que cerrar la academia y empezar de cero con todo ante la pandemia que no nos permitió continuar trabajando. Nunca estuve inactivo, me organicé con cursos online, continuamos con los entrenamientos de la manera que se podía, pero nada fue como se esperaba, nos golpeó el no poder participar del Mundial HHI que habíamos clasificado para competir con un equipo de High Quality. Fue difícil el año el 2020, pero de a poco comenzamos este año a trabajar con más normalidad y nuevos proyectos”, expresó Escobar.

High Quality Crew es el único equipo de Hip-hop de entrenamiento de alto rendimiento, que logró en varias oportunidades representar al país en Danzas Urbanas ya que integró la Selección Argentina de Hip-Hop International para competir en el mundial de Estados Unidos.

Por la pandemia, las competencias y ensayos bajaron el ritmo en 2020, pero se preparan para retomar carrera y potenciar el talento misionero en la comunidad urbana, mientras que en paralelo llevan adelante un programa anual de Workshop Solidario que continuará dictándose en la misma modalidad en localidades del interior de la provincia, como Leandro N. Alem, Apóstoles, y Puerto Iguazú inicialmente.

«Desde hace varios años que hacemos actividades solidarias, antes con DaVinci, y ahora continuamos compartiendo la iniciativa con otras academias y profesores, para ayudar a los merenderos. El año pasado cuando se habilitaron los protocolos hicimos un workshop solidario para cuatro merenderos, este segundo evento será para otros tres merenderos de Posadas. En el año queremos hacer tres eventos solidarios de danzas urbanas y hip-hop”, contó el coreógrafo.

Del fin de semana, resaltó del segundo WorkShop Solidario la convocatoria. Con casi 100 pre-inscriptos, se acercaron una cantidad de gente para donar alimentos y para bailar. “Otra cosa para destacar es que los bailarines también se unieron de distintas academias y distintas crew para tomar las clases y compartir un momento súper intenso y súper lindo. La danza es para unir, porque después de tanto tiempo sin bailar por la pandemia, hay mucha energía y ganas de volver a bailar y tomar clases”, expresó Escobar.

“Lo mejor es que los jóvenes y adolescentes toman conciencia de las necesidades que hay, de mirar al entorno y empezar a ser más solidario con el otro, eso esta bueno”, concluyó el coreógrafo.

P.E.--EP