Análisis semanal: Un paso hacia el federalismo

Tuvo que desaparecer para que la vieran. El drama de la indigencia y la exclusión social, usualmente representado como un inexpresivo índice estadístico, se metió en las pantallas de millones de argentinos a causa de una niña por quien hasta entonces nadie se había preocupado pero que ahora todos buscaban desesperadamente.

Felizmente la menor fue encontrada con vida y en aparente buen estado de salud, pero su secuestro y el contexto en el que se produjo obligó al país a mirar de frente a la mayor de las injusticias que supimos construir como sociedad, a la evidencia más rotunda de décadas de fracaso político y económico de Gobiernos nacionales de todos los colores: sobre el glorioso suelo argentino, cientos de miles de niños duermen todas las noches sin techo ni colchón, carentes de todo lo que se puede carecer. Inocentes pagando errores ajenos.

La búsqueda se convirtió en una suerte de reality show y el hallazgo de la niña fue impúdicamente utilizado por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, para cobrarle un vuelto político a su archirrival que ocupa la misma cartera pero a escala nacional, Sabina Frederic, a quien acusó públicamente de “inoperante”. El episodio volvió a dejar en evidencia no solo las aspiraciones de cartel de Berni sino también las fisuras de una alianza de Gobierno que por momentos parece pegada con alfileres.

El manejo del área de Justicia también produjo encontronazos internos dentro del Frente de Todos que llevaron a la agobiada Marcela Losardo a presentar su renuncia como titular del ministerio. Finalmente el presidente Alberto Fernández designó a su sucesor, el hasta entonces diputado nacional por Rio Negro, Martín Soria, hijo del “Gringo” Soria, exgobernador de esa provincia.

Más que un cambio de caras se trata de un cambio de actitud. Desde el kirchnerismo duro entendían que Losardo no estaba actuando con la energía necesaria para desenmascarar el supuesto “lawfare” del que serían víctimas algunos funcionarios del gobierno de Cristina. Su sucesor fue uno de los principales denunciantes de la “mesa judicial” del macrismo y en sus primeras declaraciones como ministro indicó que su principal misión será “desarmar el lawfare”.

Escaso remedio

Mientras tanto, el operativo de vacunación nacional avanza bastante más lentamente de lo que estaba previsto. La principal dificultad continúa siendo el abastecimiento de vacunas. A su favor, el Gobierno nacional podrá esgrimir que tuvo la previsión de cerrar contratos de compra cuando las vacunas todavía estaban en fase experimental, pero cumplidos los plazos, solo una pequeña cantidad de las dosis comprometidas llegaron a territorio.

Argentina compró más de 65 millones de dosis y hasta ahora solo recibió 4,3 millones, el 6,6% del total. El laboratorio ruso Galameya sigue entregando las otrora denostadas y hoy apreciadas Sputnik V a cuentagotas y enfrenta demoras más pronunciadas en la producción de las segundas dosis.

A comienzos de la semana pasada el Gobierno nacional informó que había enviado un avión a Rusia para traer 500 mil dosis, pero el vuelo regresó ayer con solo 330 mil. Ese mismo día, la ministra de Salud Carla Vizzotti señaló además que las 3 millones de vacunas chinas que se esperaba recibir la semana pasada, todavía están en aquel lejano país y que no hay certezas que indiquen cuándo podrán llegar nuevas dosis de cualquiera de las vacunas disponibles.

Renglón aparte merece el reparto a las provincias. Si Argentina nunca se destacó por el federalismo en la distribución de los fondos, tampoco lo está haciendo ahora en el reparto de las vacunas. Mientras la rica Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió una cantidad de dosis equivalentes al 12,3% de su población, las que llegaron a Misiones alcanzan para inmunizar a solo el 7,3%.

La marcada disparidad provocó un reclamo público del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Al parecer el Gobierno nacional tomó nota, en tanto Misiones recibirá más de 9 mil vacunas del último embarque cuando esperaba recibir poco más de 7 mil.

Un paso hacia el federalismo

Finalmente llegó ayer la primera respuesta concreta a los reclamos de los gobernadores del Norte Grande que, con Misiones haciendo punta, vienen pidiendo beneficios de distinta índole para equiparar las posibilidades de desarrollo del siempre postergado Norte argentino con las que tienen las demás regiones.

En la cumbre realizada en Catamarca el presidente Alberto Fernández anunció un régimen de bonificación de contribuciones patronales para la toma de nuevos empleados que en un principio alcanzará solamente a la industria, pero se prevé extenderlo a la gastronomía y el turismo, dos de los sectores más golpeados por la pandemia.

El beneficio rige solamente para personal contratado después de la entrada en vigencia de la medida y se extiende durante los primeros tres años de relación laboral. Los descuentos en los aportes patronales se aplicarán en porcentajes decrecientes y variables de acuerdo al género del empleado contratado.

Para mujeres, travestis, transgénero y transexuales, la reducción va del 80% el primer año al 30% el tercero. Mientras que para hombres el descuesto es de 70% el primer año y 20% el tercero.

El anuncio presidencial dejó un sabor agridulce entre los gobernadores y el empresariado de la región. Por un lado es poco en comparación a lo que reclaman las provincias, pero por otro lado es un beneficio concreto otorgado en un momento en el que el Gobierno nacional enfrenta serias dificultades para mantener sus cuentas fiscales con un relativo equilibrio después del enorme esfuerzo presupuestario que significó enfrentar la pandemia.

Pero el propio presidente se ocupó de aclarar que los puentes de diálogo siguen abiertos, así como la posibilidad de avanzar en otras medidas similares no solo con el objetivo de achicar las asimetrías internas, sino también las de frontera.

Si se analiza la cuestión desde la óptica de los tiempos de la política, hay motivos para el optimismo. En un año electoral es esperable que el Gobierno nacional se guarde los anuncios más positivos para fechas más cercanas al 8 agosto, para cuando están previstas las PASO, o al 24 de octubre cuando se realizarán las generales.

La próxima cumbre de gobernadores del NEA está prevista para el 30 de abril en Puerto Iguazú. En el ínterin seguirán avanzando las negociaciones con dos objetivos principales: una reducción de la tarifa eléctrica para las provincias del Norte, pero especialmente para Misiones que es la única que no accede a ninguna red de gas natural, y una distribución más equitativa de los subsidios al transporte público cuyo reparto actual beneficia por mucho al AMBA.

De frentes y partidos

En el último minuto del jueves venció el plazo para inscribir frentes y partidos para participar en las elecciones provinciales del 6 de junio. A la cita respondieron tres frentes: el Renovador de la Concordia, Juntos por el Cambio y el Encuentro Popular, Agrario y Social para la Victoria y dos partidos, provinciales: Movimiento Libres del Sur y Partido Demócrata.

La nota más importante la dio el alto nivel de convocatoria del Frente Renovador de la Concordia que bajo la consigna Primero Misiones aglutinó a 30 partidos y agrupaciones políticas, una cifra récord en el país para una fuerza provincial.

La novedad en este frente es que varios de los espacios políticos que en 2019 y por orden directa de sus conducciones nacionales acompañaron la “boleta larga” del Frente de Todos, como Kolina y el PJ, después de quedar en “libertad de acción” volvieron al Frente Renovador de la Concordia.

Desde la renovación todavía no tienen definidos los nombres que integrarán las listas de candidatos, pero sí cual será el eje de campaña y el objetivo de gestión que perseguirán. “La prioridad es defender y cuidar los intereses de los misioneros y seguir reclamando a la Nación que compense la injusta coparticipación con obras, programas y otros beneficios como el caso de la zona aduanera especial, que fue vetada por el Presidente pero la renovación no renunció ni va a renunciar a ese reclamo, que se transformó en una bandera de unidad de todos los sectores en la provincia”, afirmaron.

Por el lado de Juntos por el Cambio se inscribieron el PRO, la UCR y el Movimiento Positivo. No se inscribió dentro de ese frente el partido Activar, de Pedro Puerta, pero ello no implica que sus candidatos no vayan a participar.

El armado de listas en ese espacio provocó más de un encontronazo. Por acuerdo entre los partidos que lo integran, el primer lugar corresponderá al radicalismo. Lo pretendía el concejal de Posadas Martín Arjol, que no podrá renovar su banca en el deliberativo posadeño porque ya cumplió dos mandatos, pero se terminó imponiendo Ariel Pianesi, presidente del Comité provincia de la UCR. Arjol podría integrar la nómina de candidatos pero lo haría en un lugar que le daría pocas chances de ser electo.

El segundo lugar corresponderá al PRO. Quien cuenta con mayor respaldo de la conducción nacional de esa fuerza es el diputado provincial Miguel “Tati” López Vedoya, pero a menos que decida cambiar su identidad de género muy rápidamente no podrá secundar a Pianesi porque ello sería incumplir la ley de paridad de género. Quien suena entonces para ocupar ese lugar es Gabriela Szyszko, quien trabaja en la Legislatura en el bloque del partido.

En el tercer lugar aparece un candidato del espacio del hijo el exgobernador Ramón Puerta, Pedro, quien anotaría al joven dirigente de Apóstoles, Germán Kizka, actual apoderado del partido Activar Misiones.

El cuarto lugar debe ser para una mujer, por lo que la UCR anotaría a Anita Minder, quien, al igual que Pianesi, pretende retener la banca a la que accedió en las legislativas del 2017.

El tercer frente anotado fue el Popular Agrario y Social para la Victoria que congrega a 8 fuerzas políticas entre las que se destacan el Partido Agrario y Social (PAyS) y el Partido de la Victoria, que es presidido por la diputada nacional Cristina Brítez y cuenta con el respaldo de La Cámpora.

En este caso, al igual que en el de Juntos por el Cambio, tanto el armado de los frentes como el de las listas, se lleva adelante bajo las directivas que bajan desde las conducciones nacionales de las fuerzas y agrupaciones que los integran, fundamentalmente el PRO, la UCR y La Cámpora.

Federalismo puertas adentro

El Gobierno provincial se encargó esta semana de demostrar que puertas adentro de la provincia practica el federalismo que le reclama a su par nacional. Lo hizo con la inauguración de la ruta provincial 17, encabezada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y por videoconferencia participó el presidente Alberto Fernández.

Se trata de la repavimentación de la ruta que conecta a las localidades de Eldorado y Dos Hermanas, el vínculo directo más importante en la zona norte entre las dos rutas nacionales de mayor circulación: la RN12 y la RN14. Por día cientos de camiones recorren su traza para llegar a Bernardo de Irigoyen, límite con la zona Sur de Brasil.

Una obra que arroja soluciones en varios municipios y para miles de personas. Desde la renovación entienden que con este tipo de ejemplos en su gestión, el gobernador misionero tiene sobrados fundamentos para reclamar más federalismo al presidente Fernández, como lo hizo en la reunión de gobernadores del Norte, el viernes en Catamarca, donde recibió el acompañamiento de los otros nueve mandatarios.

Buenas y malas para la economía

Además de la mencionada baja en los aportes patronales, la semana dejó una muy buena noticia para la economía misionera: después de muchos años de gestiones, la India abrió su mercado de 1.300 millones de consumidores a la yerba mate argentina, lo que genera una enorme oportunidad que los yerbateros misioneros estaban esperando.

Después de entrar a países de Asia como Siria y El Líbano, los yerbateros pusieron sus ojos en La India, un mercado mucho más grande que los anteriores y altamente demandante de infusiones.

El ingreso de yerba mate a La India no estaba autorizado porque no contaba con la aprobación del organismo que regula el aspecto fitosanitario, lo que obligaba a ingresar la yerba allí como una variedad de té, producción tradicional de ese país que está protegida con altos aranceles.

Tras mucho gestionar ante Cancillería, se logró un acuerdo que incluye la apertura del mercado argentino para el ingreso de mangos del país asiático a cambio de una medida recíproca para la yerba mate.

El análisis de la macro sigue mostrando índices alentadores, especialmente en materia de actividad industrial que lleva varios meses de crecimiento sostenido, los relacionados a la construcción y la venta de vehículos, por ejemplo.

La tranquilidad del dólar blue, el superávit de balanza comercial y la posibilidad de recuperar reservas del Banco Central que se da como consecuencia de ambos factores, es otro de los elementos positivos que muestra el contexto actual.

Pero un viejo enemigo aparece amenazando con desatar una nueva crisis: la inflación. Luego de la leve baja del IPC que en febrero acusó 3,6%, el INDEC dio a conocer que la inflación mayorista para el mismo mes fue de 6,1%, lo que aleja cualquier posibilidad de que se sostenga en marzo el camino de reducción de la inflación que tibiamente comenzó en febrero.

Por otra parte, con el dólar calmo y la emisión de moneda en retroceso, el Gobierno nacional no tiene muchas herramientas a las que apelar para reducir la inflación sin afectar la incipiente reactivación.

Si a eso se agrega que están previstas nuevas subas en los precios de los combustibles, que levantarán los costos de la logística, la baja de la inflación parece un objetivo todavía más lejano.

Lo esperable para lo que queda de camino hasta las elecciones de octubre es una mayor presión para frenar la devaluación, lo que en un contexto inflacionario llevará a un mayor atraso cambiario, atrasar todo lo posible la inevitable suba de tarifas y aplicar controles más estrictos a los formadores de precios.

Pero nada de eso parece suficiente para lograr que se cumpla la previsión de una inflación anual de 29% incluida en el Presupuesto, más aún si se parte de una base de 12% en el primer trimestre.

ZF-EP