Gaming | Misiones Esport se consagró campeón de la Copa Misiones de League of Legends tras derrotar a Team One en una apasionante final

Luego de una apasionante final transmitida a través del canal de Twitch de Misiones Online, los muchachos de posadas que integran Misiones Esport alzaron la segunda Copa Misiones de League of Legends.

Fue un fin de semana a puro LOL en la Copa Misiones II organizada por E-sports Misiones y Misiones Online. 26 equipos inscriptos compitieron en la «Grieta del Invocador» por un pase a la final que se jugó este domingo a partir de las 18:15 horas.

La final confrontó a dos equipos posadeños, Team One y Misiones Esports. Luego de más de dos horas de juego y después de haber caído en la primera partida, el equipo de Team One no pudo forzar la tercera ronda del BO3 y Misiones Esport alzaron la Copa.

COMO QUEDARON LAS LLAVES CLASIFICACIÓN

