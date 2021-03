Torneo Federal A: Crucero del Norte debutará ante Juventud Unida de Gualeguaychú 

Mientras continúa con su pretemporada, el “Colectivero”, único representante misionero en el Torneo Federal A, ya conoce sus rivales para disputar el certamen. Debutará de local el 11 de abril ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

De manera sorpresiva, el Consejo Federal armó y lanzó el fixture de la tercera categoría del fútbol argentino. Crucero, equipo que más realizará kilómetros en el certamen, recibirá en el estadio Andres Guacurarí a Juventud de Gualeguaychu.

En su lucha por volver a la Primera Nacional, el equipo de Garupá compartirá la zona Norte. El certamen se disputará a través de una etapa clasificatoria, etapa final y una etapa eliminatoria, esta última contará de cuatro rondas.

Según el reglamento, el torneo se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Y luego clasificará a la etapa final el primero de cada zona. También clasificará a la primera ronda de la etapa eliminatoria del segundo al octavo de cada zona con un total de 14 clubes.

Amistoso con victoria

Ayer, en el marco de los amistosos de pretemporada, el equipo conducido por Carlos Marczuk derrotó a Chaco For Ever por 1-0. El único tanto del partido lo anotó Cristian Campozano.

El equipo colectivero formó con: Guillermo Bachke, Alejandro Pérez, Lucas Navarro, Esteban Valenzuela Héctor Millán; Rodrigo Cerdan, Baltazar Cabrera, Pablo Motta, René Billalba; Axel Vallejos, Cristian Campozano

Mientras que For Ever salió al campo con; Gastón Canuto, Pablo Cuevas, David Valdez, Marcos Fissore, Cesar More, Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Diaz, Ricardo Acosta, Maximiliano Osura y Matías Romero.

"En el club somos varios jóvenes y queremos lograr cosas importantes", se ilusionó Rodrigo Cerdán, volante de Crucero del Norte

