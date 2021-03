Coronavirus en Argentina: a un año del inicio de la pandemia se registraron 500 muertos y más de 78.000 casos entre el personal de salud

En el año que lleva la pandemia en el país, perdieron la vida a causa del coronavirus un total de 470 profesionales y trabajadores de la salud. En total son ya 78.912 los que contrajeron el virus. El 87% del total de contagiados, pudo recuperarse.

Esta cifra de fallecidos representa el 1% del total de las 54.517 muertes registradas en Argentina hasta la fecha. Sin embargo, desde la Red de Médicos Integrados (REDIMA) sostienen que hay «un subregistro» en los números oficiales con respecto a lo que ellos llevan contabilizado, según afirmó Maria Berude, miembro de REDIMA.

En cuanto al total de contagios entre el personal sanitario, esos 78.912 confirmados representan el 3,5% del total de casos detectados en la población en general con COVID-19, de acuerdo a los últimos datos de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, actualizados al 17 de este mes.

La clasificación “personal de la salud” incluye tanto a las personas que cumplen tareas médicas y asistenciales como a los trabajadores sanitarios con funciones no asistenciales, como camilleros, administrativos y de limpieza, del sector público y privado.

“Hemos vivido muchas situaciones negativas. No nos hemos sentido acompañados en lineas generales en ningún punto del país, no hemos sido reconocidos, protegidos, ni cuidados. El 3 de diciembre último no hubo ningún reconocimiento por el Día del Médico. Ninguno de nosotros esperaba un acto público, pero un mínimo de reconocimiento durante el gran esfuerzo que hicimos sobre todo durante este período tremendo que fue la pandemia, perdiendo colegas al lado nuestro, y con un paciente al otro lateral para levantar y sacar adelante. No es fácil trabajar en esa condiciones”, se lamentó Berude, cirujana (MN 116.702 y MP 4973) y referente nacional de REDIMA.

Fernando Corsiglia, secretario de Políticas Sanitarias de la Asociación Sindical de profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), coincide en lo difícil que fue el 2020 para el personal sanitario. “Hemos pasado situaciones terriblemente angustiantes, con compañeros de trabajo que vieron afectada su salud o morían por el COVID. En el inicio, hicimos muchos reclamos por equipos de protección, que finalmente llegaron. Por suerte, salvo algún caso puntual, se sostuvo la provisión”, sostuvo. El dirigente – ex presidente de CICOP – admitió, sin embargo que “el avance de la vacunación mejoró un poco la situación actual”.

Coronavirus en Argentina

Según el parte epidemiológico del Ministerio de la Nación, en Argentina 0tras 28 personas murieron y 4.032 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con esto suman 54.545 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.245.771 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.534 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9% en el país y del 59,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 3.134.454, de los cuales 2.528.096 recibieron una dosis y 606.358 las dos, mientras que las vacunas distribuidas llegan a 3.907.765.

Fuente Infobae y Télam

