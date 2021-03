Compras Misiones te trae las New Balance 574 Sport Desconstructed, una reinvención de las 574

En todo el mundo, las zapatillas New Balance siempre han sido sinónimo de confort y calidad. Y las clásicas New Balance 574 no son la excepción, y jamás pasarán de moda. Sin embargo, esta marca volvió a reinventarse, creando las New Balance 574 Sport Desconstructed.

Cabe destacar que, en la actualidad, estas zapatillas no solo son buscadas por deportistas que eligen siempre su confort, estabilidad y calidad, sino que también son codiciadas por aficionados a la moda. Y es que las New Balance son la mezcla perfecta entre calzado de alto rendimiento e ícono de la moda. La personalidad y la comodidad que brindan, las vuelven el calzado más versátil del mercado, siendo aptas para utilizarlas en todo tipo de situaciones u ocasiones.

Pero ahora, New Balance redobla la apuesta, presentándote este modelo para hombre: las New Balance 574 Sport Desconstructed, que mezcla el estilo ya conocido de las 574, con un perfil sencillo, detalles geométricos minimalistas y una parte superior sintética.

Además, estas zapatillas cuentan con la tecnología Fresh Foam, la cual fue creada exclusivamente por New Balance. Este sistema genera por computadora los diseños de los patrones de las media-suela, recolectando información de los mejores corredores del mundo para lograr este objetivo. Así, las New Balance 574 Sport Desconstructed van a ser tus mejores aliadas al momento de realizar actividades, sobre todo porque son todo terreno. De modo que son las ideales para, literalmente, la realización de cualquier tipo de actividad.

Si estás buscando una zapatilla realmente conveniente, esta es tu oportunidad de verla y adquirirla en Compras Misiones, haciendo click acá.

Compras Misiones es el sitio web de compras de los misioneros. En www.comprasmisiones.com.ar vas a encontrar todo tipo de artículos, desde los más útiles y convenientes, hasta las mejores ofertas. En Compras Misiones podés pagar con cualquier tarjeta de crédito y débito; y si no tenés tarjeta también hay una solución para vos: podés comprar en efectivo y pagás tus artículos cuando Compras Misiones te los deja en tu domicilio. Porque, compres con tarjeta o en efectivo, Compras Misiones te envía la mercadería a la puerta de tu hogar, en todo el territorio argentino.

New Balance: hagamos un poco de historia

Sin embargo, este modelo es modernísimo, en comparación de las primeras New Balance que se fabricaron. La marca comenzó con la creación de una simple plantilla, que incluía una almohadilla colocada en la planta del pie donde se forma un arco, con el objetivo de brindares estabilidad y confort a quienes las usaran. Esto ocurrió en el año 1906, y su creador, William J. Riley tenía una gran preocupación y una obsesión con la comodidad y el ajuste perfecto. De este modo, nacieron las primeras “New Balance Arch”.

Más adelante, en 1933, Riley contrató a un nuevo jefe de ventas, el cual hizo un estudio casero acerca de la pisada, de modo que el producto se pueda adaptar a cada uno de los clientes que lo adquieran. De esta forma nace el “Pedegraph Box”, el cual consistía en dos piezas de papel calco que se utilizaban para grabar la forma del pie de cada comprador.

A fines de los años 30, las zapatillas New Balance comenzaron a realizarse pura y exclusivamente para un club local, los “Boston Brown Bag Harriers”. Es en este punto donde comienza la locura por estas icónicas zapatillas, y a través del “boca en boca”, las New Balance se posicionaron como el calzado más buscado por los corredores y deportistas.

Fue hasta 1953, que llegó el primer modelo moderno de las New Balance: las “Trackster”; las mismas estaban diseñadas para ser las zapatillas de running más ligeras del mercado, además de que incluían una suela dentada, lo que permitía un mejor agarre a la hora de caminar o correr, y les ofrecía a los deportistas un aerodinamismo desde el principio hasta la meta.

Sin embargo, la fundamental preocupación de quienes las producían, era la de que estas zapatillas incluyeran varios talles de anchos, característica que se mantiene hasta la actualidad. Además, en esa época fue cuando se empezaron a nombrar los modelos con números, y no con nombres, aspecto que también se mantiene hasta nuestros días; por ejemplo, las clásicas New Balance 574.

Y ya saltando hacia los años 70, la empresa fue comprada por Jim Davis, sin saber que la empresa contaba solo seis empleados que producían docenas de zapatillas por día; por ende, seguían siendo una empresa familiar. Es así que Davis empieza a juntar personas para pensar y crear nuevos modelos: las 620, las 990, etc.

Fue tal el éxito de las New Balance que Steve Jobs, el creador de Apple, no quería usar otras zapatillas que no fueran esas.

Y fue así cómo llegamos a los modelos más actuales, como la New Balance 574 Sport Desconstructed, que te ofrecen toda la tecnología e innovaciones técnicas, para que tu día a día sea mucho más cómodo, y para que rindas al máximo al realizar tus actividades deportivas.

www.comprasmisiones.com.ar

Facebook: ComprasMisiones

Instagram: ComprasMisiones

FS-EP