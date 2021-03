Cirugías plásticas en Misiones: el vínculo entre salud y belleza, frente al delivery en el consultorio

Facundo Melgarejo e Ileana Gilli son dos experimentados profesionales de las cirugías plásticas en Misiones y en la región NEA, y hoy nos resuelven algunos interrogantes producidos día a día dentro del consultorio, un lugar desde el que defienden permanentemente el concepto de que “la salud es belleza”.

Cuando hablamos de belleza, generalmente hacemos referencia a una noción abstracta ligada a múltiples aspectos en la vida de una persona, que no solo tienen que ver con lo físico sino también con lo emocional y lo psicológico. Entender que estos tres conceptos confluyen es clave para transitar por el delgado límite entre el “ideal de belleza” y la “belleza individual”.

Sobre ello nos hablan hoy dos especialistas en cirugías plásticas en Misiones: el Dr. Facundo Melgarejo, MP 05196, y la Dra. Ileana Gilli, MP 05195.

El concepto de belleza generalmente se asocia con la armonía, la proporción, lo simétrico y la perfección. Pero… ¿Seguimos ciertos cánones de belleza o somos conscientes de que cada persona debe potenciar la mejor versión de sí misma?

Para los Cirujanos Plásticos, ¿a qué hace referencia el concepto de belleza?

Ileana Gilli: “La belleza en sí es una percepción muy personal, cada uno tiene su propio concepto de belleza, que puede estar alterado o no, física o psicológicamente. Es conocido el hecho de que todo ser humano no es una persona simétrica, por lo que siempre va a existir una diferencia propia de cada uno. A partir de allí la cuestión depende de como se ve cada uno, del reflejo de lo que ve frente al espejo”.

Las cirugías plásticas se enmarcan en una especialidad de la medicina que se dedica a corregir o mejorar anomalías de origen congénito, tumorales o adquiridos, entre muchas otras más. Ahora bien, más allá de este tipo de intervenciones reparadoras o repositoras, día a día se desarrollan a lo largo y ancho del mundo miles de intervenciones quirúrgicas con fines estéticos, cuyo objetivo es mejorar la apariencia de determinadas partes del cuerpo.

En el caso de estas últimas: ¿un paciente llega al consultorio con problemas más profundos que la necesidad de intervenir su figura corporal?

Facundo Melgarejo: “Muchas veces el concepto de belleza que tiene la sociedad no es real. Digo esto porque en ocasiones existen problemas que puede traer el paciente arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, y sumado a un entorno que muchas veces no es el mejor, busca resultados que no son reproducibles, porque cada paciente en particular tiene su anatomía, a partir de la cual nosotros sabemos que hay cosas que podemos cambiar o armonizar para mejor.

A la vez eso es una limitante para lograr cumplir con los objetivos con los que llegan los pacientes. El mejor ejemplo es la foto que nos traen, para indicar ´quiero esto´, y muchas veces eso que pretenden no se puede lograr, aunque siempre se va a intentar asemejar”.

Facundo Melgarejo e Ileana Gilli son dos reconocidos especialistas en cirugías plásticas en Misiones, y siempre se los ve difundir un concepto que, para ellos, es la clave del día a día en el consultorio.

¿A qué hacen referencia cuando difunden el concepto de que «la salud es belleza»?

Facundo Melgarejo: “Nosotros defendemos la idea de que «la salud es belleza». Son dos terminologías que se utilizan y que deben ir de la mano. Una persona que tiene salud debe buscar la belleza, primero que nada, en el interior, y luego en el exterior, porque al tener armonía, al transmitir la felicidad interior, es más saludable. Por eso siempre decimos que son dos conceptos que deben ir de la mano, para que una persona trate de buscar la mejor versión de sí misma”.

En la conversación, Facundo e Ileana comentaron acerca de cómo es que se desarrolla su día a día en la profesión, y cuáles son las motivaciones de muchos pacientes que llegan al consultorio con la idea de modificar su apariencia, pensando que el sólo hecho de poder pagar la operación es suficiente para concretarla.

¿Podríamos asociar esta idea con la de un “delivery” en el consultorio?

Ileana Gilli: “Si. Pasa, y muy seguido. Ante ello siempre tratamos de evaluar al paciente, hablar con el e indagar en que puede haber más allá. No es saludable que un paciente llegue y diga ´yo quiero esto, o esto´ mostrándote una foto: uno no sale del quirófano con la nariz de tal persona, sale con la propia mejorada, la que se adapta mejor a su anatomía.

Para ello siempre tratamos de ver cuales son las expectativas y problemas del paciente, para tratar de abordarlo de la mejor manera”.

Frente a estos casos, el hecho de lograr las mejores soluciones para un paciente siempre va a depender de la información que se le brinde y sobre todo del especialista que lo asesore, lo contenga y lo acompañe de manera permanente.

Los tratamientos no invasivos y las cirugías plásticas en Misiones

Ileana Gilli y Facundo Melgarejo son un matrimonio y también conjugan, desde hace muchos años, su vida profesional brindando tratamientos no invasivos y atendiendo cirugías plásticas en Misiones. En la actualidad, ambos se desempeñan en el Hospital Ramón Madariaga, como así también en su consultorio privado.

Al ser consultados sobre las cirugías plásticas en Misiones, los profesionales manifestaron que en nuestra provincia se sigue una tendencia mundial, porque las intervenciones más requeridas son las relacionadas con los implantes mamarios, la lipoaspiración y la rinoplastia.

En el caso de los tratamientos no invasivos, que requieren de más tiempo y necesitan procesos paulatinos, los más demandados son el Mesolifting, Mellenial Shock, Stop Age!, Magic Lips, Facial Spring, FraxFace, Body Up!, Revival Hair Time y Bioestimulación celular, entre otros.

Lo que les apasiona de su profesión

Con una amplia trayectoria profesional, ambos cirujanos plásticos se dedican a abordar cada día distintas problemáticas, que involucran a todos los aspectos de la vida de una persona: el físico, emocional, familiar y social. ¿Qué los incentiva y por qué lo hacen?

“Nos genera mucha satisfacción ver que lo que hacemos le genera un cambio real en la vida del paciente. Independientemente del procedimiento, cuando el paciente viene y vemos un cambio real en la actitud, en la manera de hablar y de relacionarse, y se la ve más feliz: eso es lo que nos llena”, dijo Facundo, a lo que Ileana agregó:

“Las soluciones que brindamos. Somos muy exigentes con nuestra profesión, y por ello los buenos resultados son los que nos dan mucha satisfacción”.

¿Con qué se van a encontrar los pacientes cuando lleguen a su consultorio?

“Se van a encontrar con profesionales jóvenes, dos personas cálidas que les van a ofrecer toda la información que están necesitando. Se van a poder quitar todas las dudas con la mayor tranquilidad, y sobre todo con la mayor privacidad. Queremos ayudar a cada uno a encontrar la mejor versión de sí mismo», afirmaron Facundo Melgarejo e Ileana Gilli, Cirujanos Plásticos.

Mirá la entrevista completa con los Cirujanos Plásticos:

