Reducción de aportes patronales para personas trans: “Esto es una oportunidad para hablar de una inclusión y mejorar nuestra calidad de vida»

Desde la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) con representación en Misiones recocieron que el anunció de Alberto Fernández sobre un un sistema de reducción de aportes patronales que incluye a las personas trans es el primer paso hacia una inclusión laboral.

El colectivo viene luchando hace años por conseguir la inclusión e igualdad laboral en el sistema y esta nueva medida del Gobierno Nacional significa un paso hacia ese camino. Nazarena Fleitas es referente de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y en declaraciones a Misiones Online explicó que significa esta medida.

“Esto serian oportunidades para hablar de una inclusión y de un trabajo, de poder subsistir y mejorar la calidad de vida. Pero sobre todo poder ser incluida dentro del sistema como cualquier ciudadano y lo necesitamos para poder vivir en sociedad”, indicó Nazarena Fleitas.

Alberto Fernández durante el anuncio explicó que se trata de un reclamo que recibió cuando estaba en campaña en el año 2019 por parte los industriales del norte argentino.

Pero no solo el sector industrial estaba detrás de esta medida, sino también la población que hace años lucha por poder ser incluidos dentro del sistema laboral de Argentina. “La realidad sigue siendo la misma, las compañeras siguen teniendo una misma opción que es el trabajo sexual, no ha cambiado ni mucho menos, quizás si a nivel social ha cambiado el trato hacia las compañeras por las leyes que nos protegen, pero el sistema y los organismos estatales se siguen manejando de la misma forma, las compañeras muchas opciones no tiene por mas que tengamos leyes”, explicó Nazarena Fleitas.

Reducción de Aportes Patronales

“Este proyecto tiene el objetivo que las empresas puedan tomar nuevos trabajadores y así generar más trabajo en esta región que tanto lo necesita, sabiendo que el Estado nacional los va a ayudar a hacerlo”, dijo Alberto Fernández antes de comenzar la reunión del Consejo Regional del Norte Grande junto a los gobernadores de la región.

Las contribuciones patronales que pagan los/as empleadores/as radicados/as en las provincias del Norte Grande, serán graduales y temporarios durante un período de 3 años, en sectores económicos orientados a la producción de bienes.

Para acceder a los beneficios se establece como requisito que los empleadores y empleadoras deberán producir incrementos en su nómina de personal.

La reducción de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a trabajadores varones será del 70% el primer año, 45% el segundo año y 20% el tercer año. Mientras que para trabajadoras mujeres; travesti, transexual o transgénero, la reducción será del 80% el primer año, 55% el segundo año y 30% el tercer año.

Registro de personas trans en Misiones

El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, junto al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dieron inicio a un registro de personas trans, que tiene como objetivo saber en qué condiciones viven, cuáles son sus necesidades y de esta forma brindarles las herramientas necesarias desde el Estado.

“El registro lo empezamos a armar desde la organización junto al IPEC y creo que todo registro es importante para saber la cantidad de compañeras y la situación en la que viven. Para mejorar esa calidad de vida necesitamos medidas urgentes para que de una vez por todas pueda cambiar su realidad y ser parte del sistema”, expresó Nazarena Fleitas al respecto.

Con este registro van a poder saber el número exacto de personas trans en Misiones, en qué condiciones viven, qué grado de educación alcanzaron, el acceso a la justicia y a la salud que tengan, el acceso al empleo y la situación de quienes trabajan en la prostitución.

SL-CP+EP