Gaming | Arrancó la segunda edición de la Copa Misiones de League of Legends y este domingo es la gran final

La primera jornada de la Copa Misiones II de League of Legends, en la cual se jugaron las instancias de 16 avos de final hasta 4tos, dejando las semis y la final para este domingo, fue un verdadero éxito. Más de 200 jóvenes nucleados en 26 equipos se dieron cita en “La grieta del invocador” para disputar las instancias de eliminación a mejor de uno desde las 17 de este sábado.

Se trata del segundo torneo de LOL organizado en Misiones de forma exclusiva para jugadores oriundos o que residan en la provincia. La aceptación del público fue masiva ya que a través del canal de Twitch de Misiones Online se congregaron cientos y cientos de jóvenes para ver el espectáculo gamer con tintes misioneros. Cabe recordar que la primera edición de este certamen fue el fin de semana pasado, con 40 equipos inscriptos y más de 250 participantes.

Los participantes se inscribieron a través de la plataforma Battlefly y acreditaron su identidad a través de una fotografía del documento que dé garantías de que el jugador efectivamente es de o reside en Misiones.

La misma contó con inscripción gratuita pero con un límite de nivel establecido para posibilitar la mayor la competitividad posible. El premio consta de 10.000 pesos que se distribuirán con $7.500 para el equipo campeón y $2.500 para el subcampeón.

Los conjuros comenzaron a penas unos minutos después de las 17 horas, como estaba pautado, y los equipos desplegaron sus campeones en el terreno de juego mientras desde el Twitch de Misiones Online, el caster Pablo Miguez, mejor conocido como “Pardk” relató toda la acción acompañado de su co-caster misionero «Rubik».

Luego de aproximadamente 3 horas de juego finalmente se conocieron a los cuatro semifinalistas que participarán mañana en busca de su pase a la final. Las llaves quedaron compuestas, una por Team One vs. Trolls del California y Misiones Esports vs Guiso de Mondongo.

La Copa Misiones de League of Legends surgió luego del éxito que significaron las Copas de Counter-Strike:Global Offensive realizadas semanas pasadas y tiene como objetivo visibilizar y colocar en un lugar preponderante a la comunidad gamer misionera, ya sea desde sus jugadores, espectadores y hasta casters.

DL-EP