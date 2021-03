Carolina Soledad Lezcano, joven misionera desaparecida en Buenos Aires, es intensamente buscada

Carolina Soledad Lezcano, joven misionera desaparecida en Buenos Aires, no brinda detalles sobre su paradero desde hace ya varios días.

La misma estuvo internada en el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, Buenos Aires. Sufre de esquizofrenia, presuntamente se habría escapado del hospital en cuestión.



La madre Rosa G. se comunico con una asistente social del hospital, solicitando contacto con su hija. De ahí se entero que la misma había desaparecido del Hospital.

Denuncia policial por la joven desaparecida

“Derechos Humanos me iba a ayudar, a trasladarle o ir yo a buscarle. Supuestamente la iban a traer en una ambulancia, porque yo no me animaba a traerla en colectivo porque no se la condición de mi hija, como iba a actuar en el colectivo. Pero se escapo del Hospital” expuso la madre de la joven desaparecida en dialogo con Misiones Online.

En esto momento no se sabe nada de la joven y desde el Hospital no le supieron dar explicaciones de lo sucedido. “No dicen nada, no me ayudan. Como dejan que una chica se escape sabiendo que no es de allá, es de Misiones. Es muy peligroso andar solo por Buenos Aires y dormir en la calle”

Certificado de discapacidad de la joven desaparecida

Se solicita cualquier información acerca del paradero de Carolina Soledad Lezcano, comunicarse con la línea gratuita de emergencias 911 o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana.

SH-EP