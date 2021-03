El Banco de Sangre de Misiones recordó la importancia de la donación, acto solidario que se redujo en pandemia

Alberto Krupp, jefe del área de producción del Banco de Sangre de Misiones y Karen Safulko, médica especialista en hemoterapia, recordaron la importancia de la donación y comentaron de qué manera están trabajando en la provincia.

Alberto Krupp/Karen Safulko – MisionesOnline TV

“La pandemia nos hizo cambiar totalmente de esquema en cuanto al trabajo diario que teníamos y a reorganizarnos; disminuyó la cantidad de donantes en un porcentaje bastante grande al principio, pero hoy gracias a un equipo de promoción que tenemos en el banco, a donantes fidelizados voluntarios, nos permitieron reacomodar las mermas de donaciones y suplir las necesidades de toda la provincia”, comentó Krupp.

“A nivel nacional o mundial se habla de una disminución de un 70% de las donaciones, nosotros no alcanzamos ese número, pero estamos aproximadamente en una merma del 50%”, detalló.

Safulko explicó que “la importancia radica en que no tomamos conciencia hasta que afrontamos una situación difícil y entendemos la importancia de la donación de sangre. Es un recurso que no se puede obtener en otro lugar, es por eso que apelamos a la solidaridad de toda la población misionera”.

Sobre la donación de plasma convaleciente, dijo la profesional que “es otro recurso y dependemos del compromiso de todos los misioneros. Tenemos el banco de sangre central en Posadas, pero suministramos los componentes a toda la provincia. Con una donación de sangre la fraccionamos en varioss hemo componentes y se utilizan en enfermedades, politraumatismos, accidentes de tránsito, pacientes quemados, pacientes quirúrgicos, y también en muchos pacientes hemato-oncológicos y trasplantes de médula ósea”.

“Tenemos ciertos criterios de inclusión básicos, una edad de 18 a 65 años, sin patologías base, gente con tatuajes a partir de 6 meses pueden donar, es importante que no vayan en ayunas. Tenemos un horario amplio, trabajamos de 7 a 20, de corrido; el período mínimo entre donaciones es de 60 días, recomendamos que los hombres no donen más de 3 a 4 veces por año y las mujeres no más de 2 a 3, debido a las perdidas fisiológicas de la mujer en edad fértil”, mencionó.

Krupp señaló que “hay un montón de mitos que tratamos de erradicar de la población, para que concurran al banco y despejen sus dudas allí” y agregó “por ejemplo, para dar seguridad bajamos el período de 1 año a 6 meses para donar sangre luego de colocarse un piercing o hacerse un tatuaje. Constantemente, con el avance de las tecnologías, disminuimos un período de ventana entre la patología que se desarrolla en el organismo y que pueden no ser detectadas por el laboratorio. Por eso verán pautas de cambios, pero serán sin perder la seguridad transfusional”.

Safulko recordó que el tipo de sangre que se encuentra en menor proporción se trata del 0 negativo, que se encuentra en un 15% de la población. Sin embargo, cuentan con un grupo fidelizado de donantes muy comprometidos, dentro de ese tipo escaso.

Sobre los trabajos realizados durante la pandemia de coronavirus en el banco, Safulko dijo que “la situación epidemiológica nos obligó a tomar cambios, sumado a que teníamos la tecnología para colectar el plasma, adaptamos nuestro programa y comenzamos con la recolección de plasma de pacientes recuperados de Covid-19. Esa donación sirve para 2, 3 o 4 personas dependiendo del peso de la persona”.

Aquellas personas que quieran realizar una donación pueden contactar al Banco de Sangre en el horario de 7 a 20 o puede acercarse a las distintas postas de extracción en Posadas, Oberá o Eldorado.

Krupp destacó el gesto de los jugadores de básquet del equipo Oberá Tenis Club, quienes donaron plasma luego de haber tenido contacto con el virus de Covid-19.

Por último, agradecieron el compromiso de los misioneros quienes aportan donaciones de sangre en la provincia.

