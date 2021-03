El delantero de Boca Sebastián Villa está en el radar del Benfica, en Portugal

Una de las principales figuras del Boca de Miguel Ángel Russo es Sebastián Villa, en los últimos días llegó la información que desde Portugal están interesados en el delantero colombiano, precisamente el Benfica, uno de los equipos más importantes del país luso.

Hasta el momento a la institución no llegó ninguna oferta formal, pero sí se confirmó que desde el equipo del viejo continente se contactaron con el entorno del jugador e hicieron saber que vendrán en busca del mismo. Villa renovó su contrato con Boca hasta diciembre del 2024 y tiene una cláusula de rescisión valuada en 40 millones de dólares, claramente el Benfica no pondrá esa cifra para hacerse con sus servicios ya que son números que no se manejan en nuestro fútbol.

Partiendo desde el interés por Villa, la dirigencia del equipo de Lisboa empezó a manejar distintas alternativas para quedarse con la ficha del jugador, la idea es que se sume en el próximo mercado de transferencia que se abre a mitad de año. La intención de sumar a Sebastián nace por parte de Jorge Jesús, ex entrenador del Flamengo, recordado por ganarle a River la final de la Copa libertadores 2019 en Lima, Perú.

En las próximas semanas habrá que ver cómo avanzan con las negociaciones de cara al mercado que se abre en junio y otro tema muy importante que determinará el rumbo de la negociación será el caso Villa. Recordemos que el delantero de 24 años fue denunciado por Daniela Cortés, su ex pareja, por violencia de género y la causa finalmente llegará a juicio oral a pedido de la fiscalía.

A pesar de su gran velocidad, cambio de ritmo y ser imparable en el uno contra uno, no fue fácil la adaptación al mundo Xeneize y uno de los principales cuestionamientos que recibió el ex Deportes Tolima cuando llegó a Boca fue la falta de definición, es que lleva apenas 11 goles en 82 partidos disputados, de los cuales 56 fueron como titular. Además, se consagró en tres oportunidades desde que llegó a la Argentina: Supercopa Argentina 2019, Superliga 2019/20 y Copa Diego Maradona 2020.

JD-EP