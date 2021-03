Posadas Sustentable: los agentes de tránsito de la Municipalidad se movilizarán por la ciudad con monopatines eléctricos

Los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Posadas tendrán monopatines eléctricos, sustentables y económicos para movilizarse por las calles de la ciudad. El nuevo medio de transporte cada vez toma más notoriedad en la capital de la Tierra Colorada.

Siguiendo con la premisa de que Posadas sea una ciudad sustentable y ecológica, los inspectores de tránsito de la Municipalidad contarán con monopatines eléctricos para movilizarse por la calles. Se trata de un medio de movilidad urbana más económico y amigable con el medio ambiente.

Las bicicletas eléctricas, los monopatines, las patinetas y los segways conquistan de a poco las calles son formas de traslado alternativas que buscan mejor calidad para movilizarse. Los beneficiarios a través de los nuevos vehículos eléctricos sorprenden en la ciudad con sus novedosos dispositivos que incluso se conectan a los teléfonos celulares.

Las ventajas que presenta el dispositivo son varias en materia económica, no consumen combustible, no abonan estacionamiento, los particulares no deben abonar seguros y los atascos en el tránsito. Para las distancias cortas es una excelente opción, acercarse al trabajo, pagar los servicios, o utilizarlo de manera recreativa para disfrutar de un paseo por la costanera.

Su rendimiento es aproximado de entre 25 a 40 kilómetros, además de acelerar a una velocidad de 25 kilómetros por hora como máximo establecido por una regulación. Los nuevos monopatines son totalmente eléctricos, requieren de recargas a través de una fuente de energía, volviéndose así un medio de transporte ecológico. Los precios de los equipos son muy variados, como también los modelos que hay en el mercado. Su carga máxima soporta hasta 100 kilogramos, y una altura máxima de 2 metros, se recomienda el uso a partir de los 16 a 50 años.

SL-EP