La goleada y la eliminación sufrida por Tottenham en la Europa League en su visita a Dinamo Zagreb dejó al portugués José Mourinho muy molesto y lo exteriorizó tras el 0-3 por los octavos de final este jueves en Croacia con explosivas declaraciones, apuntando contra sus dirigidos.

No sólo sorprendió el entrenador portugués al criticar a sus futbolistas, sino que también se lo vio en un video yendo al vestuario de Dinamo Zagreb para aplaudir a sus rivales por la actitud que demostraron en el juego.

“Para mi equipo no parecía que se estuviese jugando un partido importante. Se necesita otra actitud. Decir lo siento no es suficiente. Lo que siento es más profundo que tristeza”, comenzó diciendo el entrenador en su evaluación de una derrota que puede tener consecuencias a corto o mediano plazo.

Dinamo Zagreb festeja el pase a cuartos.

“Les pido perdón a los hinchas de Tottenham y espero que los jugadores se sientan igual de tristes que yo. La crítica y lo que se diga desde afuera debemos aceptarlo. El problema es si lo usamos de forma positiva o si nos da igual. Esto último sería grave”, agregó Mourinho tras el partido. Y fue más allá: caminó hasta el vestuario del Dinamo Zagreb, se paró en la puerta, se asomó y aplaudió a los jugadores.

“Fui a felicitar. Lamento que un equipo que no sea el mío haya ganado por actitud. No aplicamos una máxima no sólo del fútbol sino de la vida, que es respetar nuestro trabajo, darlo todo”, aseguró Mourinho. Sabe que el tropiezo de los Spurs en el torneo europeo se suma a la situación complicada para volver a competir en los torneos de clubes de la temporada próxima, ya que Tottenham está octavo en la Premier League.

“Si olvidamos los últimos 10 minutos de la prórroga, cuando sí hicimos algo por cambiar el resultado, los 90 minutos iniciales y la primera parte del alargue sólo hubo un equipo dejándolo todo en el césped”, completó Mourinho.

