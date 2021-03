El posadeño Lisandro Zarza convocado a la Selección Mayor de básquet adaptado: “Estoy viviendo un sueño”

La pandemia para muchos trajo noticias negativas pero para Lisandro Zarza las novedades durante este periodo fueron todas positivas. En las últimas horas, el misionero fue convocado para entrenar con la Selección Mayor del Básquet Adaptado y deberá presentarse en Buenos Aires del 23 al 26 de marzo.

Los sueños están para cumplirse y “Licha” no descansa hasta lograrlo. Primero anhelaba estar en una convocatoria de la Selección Nacional. Tuvo paciencia y la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste llegó, fue convocado para entrenar en la categoría U-21.

A fuerza de su buena actuación en la convocatoria anterior, el misionero despertó interés en el equipo mayor y el sueño llegó para el jugador del club Luz y Fuerza de Posadas. “Me enteré la semana pasada por mi profe Carlos, el profesor de la u-21 le dijo que estaba convocado pero para una categoría mejor”, contó Lisandro.

“Pasar de sub 21 a la mayor es muchísimo, no me esperaba. Es super grande la alegría. Fue muy loco, no pensaba que iba dar este salto, mis compañeros estaban felices porque saben la dedicación que le pongo”, dijo.

En cuanto a la convocatoria, Lisandro reconoce que haber estado en la U-21 era un gran paso, soñaba y entrenaba para llegar a la mayor. Eso sí, no se esperaba que el llamado fuera tan rápido. El pibe está soñando despierto.

Se acuesta en su cama y piensa “mi mente estaba todo el tiempo procesando eso y ahora está en la mayorr mi cabeza trabaja muchísimo más. Cuando le conté a mis amigos me decían -tenes que traer la copa-, eso a uno le causa felicidad y presión, pero lo llevo con tranquilidad”, comentó Zarza quien sufrió alrededor de 17 operaciones a lo largo de su corta vida.

Su pasión por el deporte está intacta a pesar de las dificultades que le puso la vida, pero todo esfuerzo tiene su recompensa aunque tarde en llegar, y a él le llegó a través de un llamado para formar parte del seleccionado argentino de básquet adaptado.

Si bien ya se emocionó vestir la camiseta de la u-21, ahora le tocará tener otra camiseta, con más peso “ahora sí me voy a poner la verdadera camiseta de Argentina. Es una camiseta por la que me voy a esforzar todos los días para mantener el puesto”, dijo.

Adeeeentro para Lisandro Zarza

Por otro lado, al respecto del futuro, el misionero mencionó que está tocando el cielo con las manos también sueña algún día poder jugar al baloncesto en Europa. “Me gustaría ganar alguna medalla con la selección o jugar afuera”, dijo.

Para finalizar, el posadeña dejó una reflexión sobre las dificultades y miedos que tienen algunos que por tener alguna discapacidad no se animan a hacer deporte. “Querer es poder, y si queres hacer algo y te esfuerzas se puede. Yo perseguí ser jugador y hoy tengo estos frutos”, cerró Lisandro Zarza, un fenómeno dentro y fuera de la cancha.

“Me dieron la camiseta de la Selección y me largue a llorar, no pude aguantar la emoción”, contó “Licha”, posadeño que se destaca en el básquet adaptado https://t.co/9wPCjVts5F pic.twitter.com/IF6VpQi7S3 — misionesonline.net (@misionesonline) February 17, 2021

