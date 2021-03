El Ministerio de Salud de Misiones realizó una jornada de concientización por el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans

Cada 18 de marzo se conmemora el día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans que tiene el objetivo reflexionar acerca de los logros obtenidos y todos aquellos derechos que aún faltan por obtener para lograr la igualdad real del colectivo trans.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones realizó una jornada de actividad en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas para concientizar sobre los derechos de las personas trans pero también de los cuidados sexuales, como el test de VIH o Hepatitis B.

“La idea desde el Ministerio es mostrar en esta jornada todas las acciones que desarrollan las personas trans a través de sus colectivos”, dijo Norma Miño, encargada del Programa Provincial de Salud Sexual.

Reconoció los logros que alcanzaron las personas trans en los últimos años, como la Ley de Identidad de Género que fue sancionada en mayo del 2012. “Cuanto antes las chicas y chicos comienzan a hacer su transición se generan mejores oportunidades, menos exclusión y discriminación y de ese modo estamos facilitando un accesos mucho más rápido a todos los sistemas”, agregó Norma Miño.

En la jornada que realizaron esta mañana en la Plaza 9 de Julio, ofrecieron información sobre el día Promoción de los Derechos de las Personas Trans, pero también sobre la importancia de la salud sexual.

“Ofrecimos testeos voluntarios de VIH, Hepatitis, medición de la glucosa y además de la información y mostrar donde están los consultorio inclusivos y que no solamente pueden venir a Posadas para hacer un tratamiento de hormonización, pueden hacerlo en el Hospital de San Vicente, Aristóbulo del Valle, Oberá, 2 de Mayo. Estamos descentralizando para poder llegar a más personas lo antes posible”, indicó.

Ley Integral Trans y cupo laboral

El proyecto de Ley Integral Trans es una iniciativa que procura que se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans , teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario.

“Pedimos que la ley se integre realmente a todas, no solo a un sector de la población y que las nuevas conquistas no limiten y dejen a compañeras afuera”, explicó Nazarena Fleitas, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgenero de Argentina.

La Ley tiene como principios generales el respeto de la dignidad inherente y la autonomía personal, incluida la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio proyecto de vida, y el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, buscando en particular la igualdad de oportunidades.

Otro derecho que las personas trans buscan conquistar es el cupo laboral trans, que junto al ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones y al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, comenzaron a hacer un registro de las condiciones en las que viven actualmente para poder brindarles capacitación y de esta forma insertarse en el ámbito laboral.

“Hay una predisposición por parte del gobierno para que esto salga realmente y es sumamente importante que se pueda lograr el recorrido desde Iguazú. Sabemos que tuvimos 236 cambios registrales pero hay compañeras que no han llegado a cambiarse el nombre, tenemos compañeras del interior que no tiene documento y no tenemos números pero somos una población que supera las mil personas en la provincia”, dijo.

Promoción de los Derechos de las Personas Trans

“Claudia Pia Baudracco era y es la Ley de Identidad de Género”. Así define la directora de Políticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ornella Infante a quien fuera una militante por los derechos de las personas trans, fallecida el 18 de marzo de 2012, un mes antes de la sanción de esa Ley por la que tanto luchó.

Claudia Pia Baudracco fundó diversas organizaciones que nuclearon a personas trans y lograron así visibilizar su comunidad e impulsar los reclamos urgentes de una comunidad históricamente marginada. Ya en 1993 fundó la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTTA) desde donde lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales.

En los últimos años fue miembro y referente de en la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLaCTrans), desarrollando un amplio trabajo regional y nacional.

Claudia contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010 y fue una muy activa militante por la ley de Identidad de Género; fue parte del debate en Comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación y encabezó la gira de difusión de la campaña pública que la ATTTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans desarrollaron para apoyar la aprobación de la ley.

Murió apenas un mes antes de su sanción en mayo de 2012, sin el DNI que reconociera su identidad, acaso como otro lamentable reflejo de la discriminación que la acompañó hasta el final. Su temprana muerte a los 41 años marca todo lo que falta para que las personas trans puedan vivir una vida digna, sin discriminación y plena de derechos.

Los avances normativos de los últimos años abren nuevas perspectivas pero, para el pleno goce de estos derechos y la conquista de muchos otros, son necesarias políticas públicas que acompañen los cambios socioculturales y simbólicos. Por eso, desde el INADI trabajamos fuertemente contra la discriminación contra las personas trans; ejemplo de esto es la reciente firma de las Recomendaciones para un abordaje respetuoso e inclusivo de las identidades de género trans/travestis, no binaries y de género fluido en el sistema educativo.

Test de VIH

Según el Ministerio de Salud Pública a través Programa Provincial de VIH/Sida y ETS hasta septiembre del año 2020 se diagnosticaron 93 nuevos casos; a pesar de las limitaciones por la pandemia del COVID -19 se continuó con el tratamiento 2189 personas, se realizó 683 atenciones/consultas médicas y se entregó 1.512 kg.

“Es una actividad que hacemos recurrentemente desde la Dirección de Bioquímica y salimos para facilitar el acceso de la población a los test de VIH y Hepatitis B”, dijo Alfredo Naidich, bioquímico del Ministerio de Salud Pública.

En Misiones, el test de VIH se ofrece en forma gratuita en todos los hospitales públicos. A pesar de esto, se calcula que dos de cada tres personas que viven con VIH no lo saben. Mucha gente no se hace el test por desinformación, por prejuicio y por miedo. Saber el resultado permite acceder al tratamiento.

“El test sirve para tratar de desmitificar la preocupación de la gente que habitualmente dice “yo prefiero no enterarme”. Vamos a distintos lugares y de esa manera la gente con un pinchazo en el dedo y en 20 minutos tenes el resultado y saber si es negativo o positivo”, explicó.

SL-EP