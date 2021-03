Continúa la alta demanda de neumáticos en Posadas pero los comercios siguen con problemas de stock

A raíz de las restricciones que impone la pandemia, continúa la alta demanda de neumáticos en Misiones pero las gomerías están sin stock. En algunos locales, los clientes deben esperar hasta 20 días para conseguir cubiertas de rodados menores, mientras que para conseguir ruedas más grandes el tiempo de espera es aún mayor.

La faltante de neumáticos no solo es de autos menores, sino también de transportes y camionetas. Según mencionaron trabajadores del rubro, el problema principal se debe a la restricción que hay para las importaciones y también de los nuevos clientes que aparecieron debido a que el puente Internacional San Roque González de Santa Cruz se mantiene cerrado. Los rodados 13 y 14 y los de camiones son los más requeridos.

Desde el año pasado, la industria del neumático vive uno de los mejores momentos de la historia debido a la alta demanda que hay para cambiar las ruedas en Misiones. Pero la falta de stock complica a la hora de trabajar a los trabajadores del rubro.

“La realidad en el mostrador es que muchas de las medidas no tenemos para ofrecerle al cliente, Incluso los camiones tiene una problemática muy grande, los camiones no pararon nunca. No se está consiguiendo mucho de los productos”, expresó Santiago Febre, propietario de Neumaticos Febre Hnos.

Según indicó Febre, los rodados chicos son los que más demanda tienen pero son los que más faltan. Además, las ruedas grandes o de tamaños especiales que normalmente una gomería tiene cuatro o ocho de stock, hoy en día directamente no se consigue.

“Hoy ya no hay un tiempo para conseguir. Estamos usando mucho de nuestra capacidad de tiempo en buscar neumáticos y no en vender que sería lo que nos gusta hacer”, mencionó Febre.

Por otro lado, también mencionaron que si bien el puente que une Posadas con Encarnación está cerrado, los comerciantes del país vecino se las “ingenian” para entregar mercadería en Posadas.

Por su parte, Enrique Borel coincidió que tiene una buena demanda pero que la faltante de mercadería no los deja trabajar como quieren. En ese sentido, contó que en su local tiene una “lista de espera” para los clientes.

“Estamos trabajando en una forma irregular, tenemos una demanda buena pero no estamos teniendo la reposición de mercadería. Nosotros vendemos una medida 13 y tenemos que reponer con una 14. No es un problema nuestro de Misiones, es nacional”, comentó Borel.

Seguidamente, el empresario del rubro reconoció que “está faltando mucho las gomas de camión, de camiones de cargas. Los camiones están parando porque no tienen mercadería”.

Para finalizar, para poder contrarrestar las cubiertas que llegan de contrabando desde Paraguay, los comerciantes de Posadas ofrecen diversas formas de pago. Los clientes pueden acceder con las tarjetas bancarias y los programas “Ahora” que rigen en la Provincia. “Son herramientas que ayudan a fomentar el consumo interno, pero seguimos con la problemática de la escasez de cubiertas”, coincidieron.

En cuanto al precio de los neumáticos, los comerciantes coincidieron en que tuvieron un aumento debido a la falta de stock y también al constante movimiento del dólar.

¿Cada cuánto se debe cambiar los neumáticos de los autos?

Se dice que un neumático de buena calidad debiera cambiarse alrededor de los 45.000 kilómetros, mientras que uno de calidad más deficiente no debería pasar de los 10.000 kilómetros. El tiempo puede variar mucho dependiendo del uso que se le da al vehículo.

El campeonato Misionero de Pista no arranca por faltantes de neumáticos

Finalmente, los autos del Campeonato Misionero de Pista deberán esperar unos días más para comenzar a girar en el Autódromo Rosamonte de Posadas. En las últimas horas, la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informó que el inicio de la competencia se retrasa unos días. De ese modo, la actividad tuerca en la Capital provincial comenzará el 11 de abril.

