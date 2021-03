Una mujer amplió la denuncia a un abogado de Oberá por supuestas “amenazas” en un trámite por una disputa de una propiedad

La propietaria de una vivienda en Oberá, presentó una ampliación de denuncia contra un abogado del foro local y funcionario de la Municipalidad de la Capital del Monte, por el supuesto delito de “intimidación, amenazas, coacción y asociación ilícita”.

Además, el letrado fue denunciado también ante el Colegio de Abogados de Misiones por doble función y “ejercer la profesión haciendo hincapié que es asesor jurídico de la Municipalidad de Oberá”, durante un trámite por una propiedad, que la mujer asegura ser la dueña legítima y que el abogado le reclama a nombre de un nuevo y supuesto propietario, que a su vez es un agente municipal.

Por otra parte, el abogado patrocinador de la denunciante, Federico Esquivel, presentó sendas denuncias contra su colega: una ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones, delegación Oberá y otra, ante la Municipalidad local.

La denuncia contra el abogado Matías F. la efectuó ante la seccional primera de Policía de Oberá, el pasado 27 de noviembre de 2020 y que recayó el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, Olga Ester Mierez (56 años), donde manifiesta las supuestas amenazas que le profirió le letrado, en nombre de un supuesto nuevo dueño de la propiedad, que ella dice ser la verdadera dueña.

La denuncia

En la presentación judicial refiere que: “en caso contrario que no me retire de mi propiedad, el mismo iniciaría acciones legales en mi contra quien me solicita con un supuesto título de propiedad en mano me retire de la misma aduciendo que ya poseía otro dueño quien, había adquirido hace unos meses que lo identificó como Luis R. y otro, situación que es fácticamente imposible ya que detento la misma desde el año 1996, que reitero detento la misma con documentación que acredite oportunamente y que soy la única dueña”.

En las últimas horas, el abogado Federico Esquivel -en representación de su defendida- presentó una ampliación de denuncia contra su colega, ofreciendo nuevas pruebas; “tanto fotográficas, como testimoniales, donde se va a poder dar fe de mis dichos y así poder este Tribunal de Disciplina (del Colegio de Abogados) tomar medidas con este profesional del derecho que constantemente me está amenazando y hostigando en mi propiedad, sin ninguna orden de un juez competente que avale dicha medida”.

Mierez, agrega en su denuncia que “el abogado Matías F. el día 27 de noviembre de 2020, junto a un escribano, se presentan en mi casa sito en Orcadas 256 de esta Ciudad de Oberá, solicitándome con un supuesto título de propiedad en mano me retire de la misma aduciendo que ya poseía otro dueño, el Sr. Luis R. y otro “.

En la denuncia sostiene que “el Sr. F. en una oportunidad se me acerca y me dice a mi sola (situación que advirtió mi hija Denis Vázquez quien estaba observando a unos metros donde me encontraba yo y el abogado F.), donde me dice que me conviene que me vaya de mi propiedad ya que igualmente me sacaría de allí por las buenas o por las malas, situación que a mí me dio mucho miedo, tratándose de que soy una señora mayor de edad, hoy viuda y en oportunidades me encuentro sola, sin la compañía de mis hijos y esta persona me amenaza y me amedrenta tan livianamente, solicitándome de todas formas me retire de allí, situación que es imposible porque ahorre toda mi vida para adquirirla y es la única propiedad que poseo y que el abogado F. junto a estas personas pretende desalojarme de mi propiedad sin tener una sentencia proveniente de un Juez competente y sin ninguna garantía como defensa en juicio en debido proceso”, concluye la denunciante.

JS-EP