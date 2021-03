La secretaria general del movimiento Todos Somos Patria recorre Misiones para afianzar el trabajo político militante

La dirigente nacional, secretaria general del movimiento Todos Somos Patria, Analía Iraola, destacó el trabajo militante que están realizando en todo el país desde la organización que integra, destacando la territorialidad y el trabajo militante en cada barrio para rescatar, junto a los ministerios nacionales, a los más vulnerables que son los más afectados por la pandemia.

En una entrevista con Misiones Online TV, Iraola comentó que empezaron el año pasado con un trabajo territorial social y político en todo el país desde la organización en muchas provincias, muchas localidades, “un trabajo muy de militancia peronista en cada localidad donde aparte de escuchar a cada vecino, a pesar de ser un año muy complejo por la pandemia que todos atravesamos, pero asimismo tuvimos un crecimiento importante como organización

Agregó que “venimos de un trabajo territorial, un trabajo conjunto con los ministerios de la Nación para aportar nuestro granito de arena para sumar y ver de qué manera escuchar y como vamos a avanzar en estas políticas que están hoy desde el Estado nacional a través de la gestión de las organizaciones políticas y sociales que son las que están en el territorio”.

Reiteró la dirigente bonaerense que “desde ése lugar venimos a sumar, a construir, a trabajar a la par, no venimos únicamente por un trabajo electoral venimos por un trabajo social, territorial y político porque este es el momento para afianzar un trabajo que se está haciendo a nivel nacional, con la pandemia que hay un 50 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y tenemos que remarla en conjunto”.

Sobre su impresión de la provincia de Misiones, la secretaria general de Todos Somos Patria, destacó que le llama la atención “la calidad de cuadros técnicos y políticos que hay en la provincia, hay una preparación y una formación profesional inmensa y que nos otorga nuestra organización y la estructura a nivel nacional una calidad que nos enorgullece”.

Asimismo relató que durante su estadía en Misiones, va a recorrer los trabajos de los equipos en clubes, comedores, merenderos, comentando que estuvo en otras provincias, San Juan, La Rioja, Jujuy, “hay zonas que están muchísimo peor, por eso nos enfocamos especialmente en la capacitación, uno de los proyectos políticos que tenemos es generar trabajo a partir de la capacitación de oficios”.

Agregó en el mismo sentido que también están enfocados en “la formación, porque nos parece que la educación es un punto fundamental y en este escenario de pandemia con la escolarización en muchos de nuestros Centros de Asistencia Social (CAS) en todo el país empezamos con apoyo escolar y técnico para secundaria y universitarios porque es el punto que tenemos que trabajar porque la sociedad hoy los necesita”.

Comentó que el movimiento que integra esa dentro del Frente Milagro Salas en conjunto con 15 organizaciones que trabajan en todo el país, “una organización política con trabajo social porque a mí lo que me reivindica en el peronismo es Evita, ella estaba junto a las personas más humildes, más vulnerable, pero sabemos que hay que militar en un trabajo conjunto para brindar otras oportunidades”.

También considero importante ver cuáles son las falencias para que los sectores más vulnerables no puedan acceder a un trabajo y “como organización política nos comprometemos que nuestros espacios comunitarios sean centros de formación”, para destacar que, “hay un problema muy grave en el país que son muchos años de asistencialismo de muchos espacios políticos y sociales y no queremos reflejarnos en ellos, después de 4 años macristas neo liberales hubo muchos más comedores y merenderos pero no es la política que queremos”.

Destacó finalmente la militancia y el trabajo de campo que había que hacerlo porque el hambre es una emergencia pero mañana no queremos seguir teniendo comedores, queremos formar personas que tengan la capacidad de tener un oficio, un trabajo digno y que todos los chicos puedan comer en su casa”.

A/E.J.

SF-A