Este martes se suman más líneas y frecuencias de los servicios interurbanos autorizados a circular 

A través de la disposición Nº 021 la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación de la provincia autorizó la reanudación de servicios de transporte interurbanos a partir de hoy martes 16 de marzo, para facilitar el acceso de alumnos y docentes a los centros educativos.

Las rutas y frecuencias fueron habilitadas en función a las demandas de los pasajeros, que aumentaron significativamente con el inicio del ciclo lectivo; y se distribuyeron entre las empresas de forma estratégica para asegurar un servicio eficiente que evite aglomeraciones en las paradas y terminales, respetando así los protocolos de cuidado vigentes.

Detalle de empresas, líneas y horarios

👉 Martignoni Hnos S.R.L

Posadas- Puerto Iguazú: 04.30

Puerto Iguazú- Posadas: 12.00

👉 Tala S.R.L

L. N. Alem- Posadas: 16.30

Posadas- L. N. Alem: 20.20

👉 Río Uruguay S.R.L

Posadas- C. de la Sierra: 08/12.15

C. de la Sierra- Posadas: 10.10/ 12.55

Posadas- Azara: 17.45

Azara- Posadas: 19.20

Posadas- San Vicente: 09.00

San Vicente- Posadas: 16.15

👉 Flecha de Oro S.A

Posadas- Puerto Iguazú: 02.15/ 21.00

Puerto Iguazú- Posadas: 04.25/ 12.15

Posadas- El Soberbio: 07.30

El Soberbio- Posadas: 13.00

👉 Brilla S.R.L

Oberá- San Javier: 05.45

San Javier- Oberá: 15.10

Oberá- Colonia Aurora: 11.00

Colonia Aurora- Oberá: 14.30

Oberá- 25 de Mayo: 19.40

25 de Mayo- Oberá: 11.30

Oberá- Campo Viera: 05.45/ 06.30/ 12.00/ 15.15/ 16.40

Campo Viera- Oberá: 06.00/ 07.10/ 12.40/ 15.50/ 17.10

Villa Bonita- Oberá, ida y vuelta: consultar horarios en https://www.facebook.com/brillatransporte

Colonia Inglesa- Oberá: 05.30/ 14.00

Oberá- Colonia Inglesa: 11.00

👉 El Litoral S.R.L

Panambí- Oberá: 06.00/ 08.00/ 10.45/ 12.00/ 14.00/ 17.45

Oberá- Panambí: 06.30/ 08.00/ 10.00/ 11.30/ 16.00/ 21.00

👉 Águila Dorada

San Javier- Posadas: 04.15/ 09.00

Posadas- San Javier: 06.30/ 16.30

👉 M. Horianski S.R.L

Posadas- Puerto Iguazú: 19.00

Puerto Iguazú- Posadas: 05.15

👉 Y. H S. A

Posadas- Apóstoles: 05.00

Apóstoles- Posadas: 07.10

Posadas- C. de la Sierra: 08.50/ 14.30

C. de la Sierra- Posadas: 13.30/ 16.40

Azara- Posadas: 18.00

Apóstoles- Azara: 17.30

Apóstoles- C. de la Sierra: 21.30

C. de la Sierra- Apóstoles: 16.40/ 21.00

