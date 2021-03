El Ejército Argentino entregó durante el primer año de pandemia 1.300.000 porciones de comida en los barrios más carenciados de Posadas y Garupá

Hace un año que el Ejército Argentino decidió ayudar a quienes más lo necesitaban y en medio de un contexto de incertidumbre, miedos y de nuevos hábitos, conformaron los equipos que hoy siguen yendo todos los días a los barrios más carenciados de Posadas y Garupá para llevarles el almuerzo y la cena.

Cuando en marzo del 2020 el mundo se paralizó por la pandemia de coronavirus y la angustia ocupó cada hogar de los misioneros, un equipo del Ejército Argentino liderado por Gustavo Laz, Jefe de la Compañía de Arsenales de Monte 12, se preparó para llegar a los barrios más carenciados, en donde las necesidades abundan.

Misiones Online acompañó a un equipo durante el recorrido habitual que hacen hace un año. Esta vez fue el turno del barrio Néstor Kirchner, uno de los más alejados del casco urbano de Posadas.



Todos los días preparan los camiones que llevan las cocinas de campaña para ser cargadas en la cocina centralizada del Mercado Central de Posadas. Una vez que están todos los equipos listos, cada vehículo es asignado a un barrio y junto al personal del Ministerio de Desarrollo Social, hacen entrega de las porciones de comida a los vecinos.

Durante este primer año de pandemia ya entregaron 1.300.000 porciones de comida en 6 barrios de Posadas y 4 de Garupá. Por día entregan 5.000 raciones.

“En las cocinas de campaña entran 2500 raciones al mediodía y a la noche. Una vez que se llenan vamos a los barrios acompañados por la Policía de Misiones y Defensa Civil”, explicó el Teniente Coronel, Gustavo Laz.

Este mismo proceso los realizan de lunes a viernes, por la mañana y por la noche. Durante todo el 2020 no dejaron de entregar las porciones pese a las condiciones climáticas y problemas mecánicos que se presentaron en los recorridos.

“Para que estemos tranquilos y seguros que no vamos a transmitir coronavirus, tenemos un personal fijo de suboficiales y un rotativo por semanas. Nos permite que los soldados se dediquen solamente a entregar comida y no hacen otra actividad en el cuartel para no tener contacto con otras personas. Después tiene una semana libre y deben estar en sus casas, lo que nos permite armar una burbuja para evitar tener contagios”, dijo Gustavo Laz. Gracias a este protocolo, hasta el momento, no registraron ningún contagio de coronavirus en los equipos encargados de la distribución.

El trabajo de las cocinas centralizadas

El rol de las cocinas centralizadas y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, fue fundamental para poder llegar a cada hogar que necesita un plato de comida.

“Se cocinan cinco mil raciones por día que son distribuidas por el Ejército Argentino en 6 barrios de Posadas y 4 en Garupá. Son personas que silenciosamente llegan a los barrios con raciones de comida para 5 mil familias que están contenidas hace un año y así tenemos pensado continuar hasta cuando sea necesario”, dijo Benilda Dammer, ministra de Desarrollo Social.

Un total de 134 comedores comunitarios de Posadas reciben 325.800 porciones de comida por mes a través de las tres cocinas centralizadas que posee el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. Están ubicadas en los barrios Santa Rita, Itaembé Miní y Mercado Central, desde donde trasladan las ollas.

“Es un orgullo compartir esto porque es algo que me gusta y me gustaría que lleven un plato a las personas más carenciadas. Tiene que ver el empeño y esfuerzo que ponemos cada uno, para que sus niñas y niños tengan un plato de comida en sus hogares, nutritivo y algo rico para que disfruten”, dijo Patricia Fernández, cocinera.

En el marco del plan de contingencia, debido a la emergencia epidemiológica y sanitaria, el equipo de nutricionistas del ministerio diseñó platos ricos en nutrientes como las proteínas, vitamina A y E, hierro, zinc, selenio y cobre, que inciden en el sistema inmunitario y tienen un papel en la prevención de enfermedades.

El Ejército Argentino en los barrios

El equipo de soldados sabe que debe hacer cada mañana antes de salir a buscar la comida, saben que no debe faltar en los camiones por si llegan a tener algún problema mecánico durante el recorrido y también saben que su trabajo es esperado todos los días por quienes más lo necesitan.

“Sentimos mucha satisfacción ver que nuestro trabajo hace bien y feliz a mucha gente. Cuando llegamos a los barrios y vemos la cantidad de personas que nos están esperando a pesar del tiempo, es una satisfacción inmensa para la compañía porque podemos ayudar y estar en los momentos que necesitan”, dijo Teresita Aguirre, una de las únicas mujeres Sargento conductor motorista.

Además relató que, “nos costó mucho al principio porque no era común que estemos en los barrios pero nos adaptamos y rápidamente lo tomamos como una vida cotidiana el salir a ayudar y estar día a día. Cuando llegábamos a los barrios mucha gente se alejaba, era poco común que el Ejército está ayudando pero después se fueron adaptando y ahora todo el mundo nos espera en las calles”.

Quienes esperan todos los días

Todos los días el Ejército Argentino llega a 6 de los barrios más carenciados de Posadas para llevar al almuerzo o la cena a personas que esperan bajo el sol o la lluvia, la posibilidad de llevar un plato de comida a sus hogares.

Los vecinos saben a que hora llega el gran camión de color verde militar, conocen a los soldados y respeten el protocolo que establecieron para cuidarse entre todos. Hombres, mujeres, adultos mayores y niños se acercan con sus recipientes y esperan algunos minutos que les sirvan las porciones para sus familias.

“Es una salvación para nosotros porque nos cuesta mucho salir del barrio, mucho más cuando somos personas grandes. Agradezco que se hayan acordado de nosotros que estamos tan lejos”, dijo Yolanda Esquivel, vecina del barrio Néstor Kirchner.

Yolanda busca todos los días el almuerzo para su familia, al igual que su nuera que estaba con sus hijos en la fila esperando su turno. “Pensamos que la ayuda iba a ser un tiempo pero no, hasta hoy se mantuvo porque somos muchos los que necesitamos”, expresó.

Por el momento el Ejército Argentino seguirá con esta actividad todos los días y junto al Ministerio de Desarrollo Social, brindarán ayuda a quienes más lo necesitan.

SL-EP