Champions League: Real Madrid vs Atalanta y Man. City vs Mönchengladbach, los partidos de hoy

La Champions League volverá a tener acción en el día de hoy, se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final. El Real Madrid, que venció en la ida al Atalanta 1 – 0 recibirá esta vez en su cancha al equipo italiano para sellar su clasificación a la siguiente ronda. El Manchester City del Kun Agüero, que volvió el pasado fin de semana hará lo mismo con el Borussia Mönchengladbach, el conjunto inglés se impuso en la ida por 2 – 0. Ambos encuentros serán a las 17, horario de Argentina.

Con el PSG, Porto, Dortmund y Liverpool ya clasificados a los cuartos de final de la Champions League, hoy será el turno del Merengue que viene de ganar el fin de semana al Elche de forma muy ajustada y quiere revertir la situación que atraviesa. Ocupa la tercera ubicación de La Liga con 57 puntos, el Atlético que es el líder lleva 63.

Zidane no podrá contar con Eden Hazard quien se lesiono en el último partido y así el belga llegó a su lesión número 11 desde que viste la camiseta del Real Madrid. Lo más probable es que el ex Chelsea, que llegó a la Casa Blanca en junio del 2019 a cambio de 160 millones de euros, deba pasar nuevamente por el quirófano para superar una nueva lesión en el tobillo izquierdo que lo tiene a mal traer. Aunque Zizou podrá contar con la presencia de Sergio Ramos quien no estuvo en el juego de ida.

Por su parte, la Atalanta buscará dar vuelta el resultado de la ida que fue condicionado por la temprana expulsión de Remo Freuler. El ex equipo del Papu Gómez viene de un buen presente en la Serie A de Italia, venció 3 – 1 en la última fecha al Spezia y marcha cuarto clasificándose a la próxima Champions League.

Ferland Mendy marcó el 1 – 0.

PROBABLES FORMACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho Fernández, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric; Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius Jr.

Atalanta: Pierluigi Gollini; Rafael Tolói, Cristian Romero, Berat Djimsiti; Joakim Maehle, Marten De Roon, Mario Pasalic, Robin Gosens; Matteo Pessina, Josip Ilicic; Duván Zapata.

A la misma hora en simultáneo, el City con la vuelta de Agüero a la Champions League, quien pudo marcar el fin de semana en la victoria de su equipo por 3 – 0 ante el Fulham, recibe al Borussia M. al cual venció en la ida 2 – 0 y buscará sellar la clasificación, aunque en frente tiene un duro equipo alemán.

Ambos llegan a este encuentro decisivo con realidades muy distintas, los de Pep Guardiola como líderes indiscutidos en la Premier League, sacándole de diferencia al Manchester United 14 puntos. Si el City consigue avanzar a la siguiente fase, será su cuarta presencia consecutiva en los cuartos de final. Y también un gran desafío porque no ha superado esta instancia en ninguna de las tres últimas campañas.

El Borussia viene de perder el pasado fin de semana 3 – 1 frente al Augsburgo y ocupa la posición número 10 en la tabla, una muy mala temporada para el conjunto alemán en el certamen doméstico. Recordemos en la fase de grupos de la Champions League, compartía con el Real Madrid, primer clasificado y afuera del mismo quedaron el Shaktar que entró a la Europa League y el Inter de Milán que se quedó sin competencia a nivel internacional.

El City se llevó la ida 2 – 0.

PROBABLES FORMACIONES:

Manchester City: Ederson – Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko – Rodri, Gündogan, De Bruyne – Mahrez, Gabriel Jesús y Sterling. DT: Pep Guardiola

Borussia Mönchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Thuram – Plea. DT: Marco Rose

