“En el club somos varios jóvenes y queremos lograr cosas importantes”, se ilusionó Rodrigo Cerdán, volante de Crucero del Norte

El plantel “colectivero” partirá mañana hacia Chaco para medirse ante Sarmiento en lo que será el primer amistoso de pretemporada ante un rival de jerarquía. Luego del entrenamiento matutino, el elenco conducido por Carlos Marczuk se realizará el hisopado correspondiente y por la tarde saldrá para Resistencia.

La etapa dura de la preparación ya terminó, los amistosos comenzarán a ganar terreno en el único representante misionero en el Torneo Federal A. El miércoles, en horario a confirmar, Crucero se enfrentará a Sarmiento, en el marco de los juegos preparatorios de pretemporada.

Rodrigo Cerdán, el “pibe” del club continúa ganando terreno en el 11 ideal de Marczuk y sueña con afianzarse en el equipo y así poder “lograr cosas importantes”. El posadeño de 22 años volvió a la institución y quiere el ascenso.

“Estamos haciendo una buena pretemporada con el club, por suerte ya terminó la parte dura. Ahora se vienen los amistosos para aflojar las cargas y esperando dar lo mejor para cuando arranque el torneo”, expresó Rodri.

En los amistosos previos, el entrenador utilizó al juvenil en dos posiciones dentro del campo; de volante central acompañando al experimentado Pablo Motta y también como volante por derecha. En ese sentido, Rodrigo reconoció que se siente cómodo en ambos lugares.

Rodrigo Cerdán quiere el ascenso con Crucero

“Jugué de cinco en los primeros amistosos y, en el último me puso de volante. En el medio me pide que la haga simple y jugando por afuera me dice que vaya siempre al ataque, que busque el gol”, explicó Rodrigo, quien también defendió los colores de 8 de Diciembre de Formosa, en el último Torneo Regional.

En cuanto a los objetivos, el joven volante tiene la mentalidad fría pero sabe que tienen potencial con los juveniles que tiene el plantel. “Hay muchos pibes y somos chicos que ya conocemos la categoría, somos jugadores que jugamos hace más de un año. Estamos para cosas grandes, los chicos debemos aprovechar esta oportunidad”, se ilusionó el posadeño.

Afónico de gol

Rodrigo defendió los colores del colectivero en la B Nacional y también le tocó ser protagonista en varios partidos en el Federal A. Hoy en día, le toca ser uno de los “grandes” dentro de los juveniles que subieron. “Como los grandes me hablan a mí, trato de hablar con los chicos que recién subieron. Siempre les digo que deben estar a disposición del entrenador. La categoría es linda, es lindo estar en Primera y tener viajes, mis palabras son esas hacia ellos”, dijo el

“Carlos nos viene pidiendo que seamos un equipo muy intenso, que la presión esté bien arriba y que juguemos como sabemos. Él siempre está apoyando al equipo. Yo le tengo mucho respeto y admiro porque es un emblema de la institución”, añadió el joven jugador colectivero.

Por último, en cuanto al partido que se jugará el miércoles, Cerdán señaló “va ser un partido interesante para saber dónde estamos parados. Vamos a salir a buscar el arco rival y así también veremos para qué vamos a estar parados”, cerró Rodrigo.

