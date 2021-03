Automovilismo: Carlos Okulovich todavía no confirmó que correrá en el Turismo Nacional

Si bien a principio de año el misionero manifestó que solamente iba correr en el Turismo Carretera, en las últimas horas, Guillermo Chetta, titular del Chetta Racing confirmó a Campeones que el piloto de Oberá iba a estar presente en la Clase 3 del Turismo Nacional

“Vamos a estar con Ricardo Risatti, y desde la tercera fecha, en Paraná, vamos a poner el segundo Honda Civic con Carlos Okulovich”, señaló Chetta, en diálogo con Campeones, asegurando que los coches estarán motorizados por Sergio Torres.

Okulovich ganó la última fecha del TN del 2020

Sin embargo, Okulovich mencionó que si bien diálogo con Guillermo al respecto de su regreso a la categoría todavía no está confirmado que correrá con el Honda Civic. “Hablé con Guillermo pero todavía no está confirmado que voy a correr. Siempre hablo con él pero todavía no nos reunimos para diagramar eso”, dijo el piloto de la tierra colorada.

Seguidamente, Okulovch mencionó que desde un principio organizó su año con el proyecto del Turismo Carretera, donde anhela poder ganar una carrera en la máxima categoría del automovilismo.

“Todavía no tengo presupuesto para el Turismo Nacional, estamos en veremos. Debería salir a golpear puertas para poder competir. De igual manera, si corro o no, no correría siempre. Serían solamente algunos circuitos puntales”, manifestó el oriundo de la Capital del Monte.

Cabe recordar que, Carlos Okulovich se quedó con el triunfo en la última fecha de la Clase 3, que se disputó en el circuito San Juan Villacum.

#Deportes #Automovilismo: “Me encantaría que el Turismo Carretera se corra en Posadas”, se ilusionó Okulovich en la previa de la segunda fecha de TC @CarlitosOku https://t.co/q5N8izlxn1 pic.twitter.com/dV64nrT3ie — misionesonline.net (@misionesonline) March 2, 2021

AR-EP