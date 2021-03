Corrientes: una joven le propuso matrimonio a su novio en plena peatonal

En redes sociales se viralizó el video del momento en el que Melissa Pablo le pregunta “te casarías conmigo” a su novio Michel Sosa, quien en medio de lágrimas de emoción le respondió con un “sí”. Todo ocurrió en el lugar más público de Corrientes: la Peatonal Junín, donde la joven tomó la iniciativa y lanzó la propuesta.

Melissa y Michel darán el “sí” luego de que, en la peatonal Junín de la ciudad de Corrientes, ella tomara las riendas de la relación propusiera matrimonio a su pareja luego de darle la sorpresa con el anillo.

Por supuesto, muy emocionado, como se ve en el video, él le dijo que sí y sellaron el romántico momento con un eterno beso y un abrazo.

En comunicación con Sudamericana Melissa Pablo, contó los detalles de cómo ideó la propuesta de matrimonio que le hizo a su novio y cuyo video se viralizó en las redes sociales. “Fue una sorpresa, él no se lo esperaba nunca habíamos hablado del tema, pero ya quería hacer el ofrecimiento el año pasado, pero por cuestiones de salud no lo pude hacer”, recordó.

Asimismo, dijo “todo fue una actuación por parte de los amigos que me ayudaron, ellos lo llevaron engañado a tomar algo a la Peatonal Junín, me avisaron me produje y me fui a darle la sorpresa a Miguel”.

En cuanto a lo que significa la relación que tienen Melissa expresó “Él llegó a mi vida cuando otros me hicieron sufrir mucho, me toma como su prioridad, es responsable y me brinda el mundo entero por so lo hice”.

Fuente: Radio Sudamericana

