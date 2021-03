Regreso a clases: recomendaciones para una alimentación saludable

Desde la semana pasada se dio inicio al ciclo lectivo en nuestra provincia, y, sin dudas se produce un cambio de rutinas de padres e hijos, los cuales implican otros horarios, actividades, y, con ellos, surgen modificaciones respecto a la alimentación, ya que disponemos de menos tiempo para preparar las comidas, desencuentros entre los miembros de la familia a la hora de comer, compra de comida rápida y/o alimentos industrializados, que en la mayoría de los casos, suelen tener menor valor nutritivo, con mayor cantidad de azúcares, harinas refinadas y grasas.

Sumado a esto, surge el problema de las compras de alimentos y bebidas en los recreos, que, si bien hay escuelas que han implementado el “kiosco saludable”, la mayoría de los colegios cuenta con comercios donde las opciones que encontramos no son las más saludables justamente, por ejemplo, galletitas dulces, golosinas, gaseosas, snacks (palitos salados, chizitos, papas fritas, etc.), helados, chipas, medialunas, etc.

Las recomendaciones para los niños escolares en cuanto a la alimentación son:

En primer lugar, no debemos olvidar la importancia del desayuno, en todas las personas, pero en los niños que van a la escuela por la mañana más aún. Pueden consumir algún tipo de lácteo, acompañado de pan, galletitas, cereales sin azúcar, frutas.

Llevar colaciones para el/los recreos como:

Frutas frescas, sola, en ensalada, con gelatina, etc. Galletitas caseras (con avena, harina integral, frutas, etc.) Copos de maíz sin azúcar (una bolsita pequeña, de porción controlada) Frutos secos: almendras, nueces, maní sin sal, avellanas, etc. (Niños mayores de 8 años, que puedan masticar bien, sin riesgo de aspiración o atragantamiento) Barritas de cereal (preferentemente caseras) “Tutucas” o pochoclos (una bolsita pequeña, de porción controlada) Jugos de frutas (naturales, hechas en casa, en una botellita) Una porción de bizcochuelo, puede ser con frutas, tarta de frutas, budín de frutas, etc. Arroz con leche Sándwich de quesoy verduras como lechuga, tomate, zanahoria rallada, rucula, choclo, etc.Evitar agregar aderezos como mayonesa, kétchup, etc., ya que corre riesgo de alterarse por las altas temperaturas.

No olvidar la botellita de agua en la mochila.

La idea de estas colaciones es brindarle un alimento saludable, nutritivo y rico. Siempre debemos tomarnos el tiempo para acompañar en la alimentación a los niños, y la escuela es un espacio de gran importancia en la vida de ellos, y la alimentación en ella debe ser adecuada, para preservar la salud y mejorar los hábitos y calidad de vida.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P.n°147

Turnos: 376 5041351

E.B.-EP