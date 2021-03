Alberto Cormillot habló sobre su paternidad a los 82 años: “Salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100”

El médico nutricionista será padre por tercera vez. A poco más de un año de su casamiento, Estefanía Pasquini espera un bebé que nacerá en octubre.

“La primera lección es que más o menos uno tiene que hacer lo que le parece bien si no se mete con la vida de los demás”. Alberto Cormillot será padre por tercera vez a los 82 años. En verdad, cuando nazca su hija, ya tendrá 83. Su esposa, Estefanía Pasquini, de 34 años, está embarazada. Aún no lo confirmaron, pero dicen que es una nena y que se llamará Aurora. La fecha de parto es para octubre.

El médico nutricionista anunció la feliz noticia el viernes pasado y desde entonces todos los medios se quisieron comunicar con él. Principalmente para hablar de los 48 años de diferencia que se lleva la pareja. Al respecto, y cuando te consultaron sobre la “polémica” que se había generado al respecto, Alberto respondió: “Dí por sobreentendido que mucha gente puede estar de acuerdo y otros no. Es muy difícil que alguien diga una cosa que no nos hayamos dicho Estefi y yo durante este tiempo”.

“¿Cómo qué, Alberto?”, quisieron saber este lunes en Arriba Argentinos, por El Trece, en la primera entrevista que dio luego de comunicar en la radio que será padre otra vez. “El diálogo fue sobre la decisión que se tomó y todas las implicancias que tiene. La cosa es así: si una pareja se ama y decide seguir adelante, uno de los dos integrantes es joven…”, comenzó relatando y luego aclaró qué actitud tomó frente a las posibles críticas que pudo haber recibido. “Yo hago lo que llamo negación funcional, que es mi cabeza no les puede prestar atención a las cosas que me molestan mucho”.

“Acá tomamos la decisión. Me ocupé de manejar temas prácticos. Y después entiendo que alguien puede no estar de acuerdo”, continuó el profesional que ya es padre de René y Adrián, fruto de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Su hija mayor contó que será la madrina de la beba.

Según detalló en el noticiero de El Trece, la última vez que fue padre fue hace 47 años, la edad de Adrián. “¿Estás preparado ahora?”, le preguntaron. “Yo creo que nunca estás preparado”, se sinceró: “Estoy preparado para aprender, como hago siempre en mi vida. Como estuve días estuve aprendiendo a cómo manejarme frente a una explosión”, continuó, haciendo referencia a cómo repercutió la noticia por estos días. En un principio, Alberto no quería hablar en los medios sobre la noticia, pero sus hijos le hicieron comprender que lo mejor era hacerlo. “Y que sepan lo que pienso. Esto dura tres días y después ya no es más un tema polémico público”, consideró.

“¿Qué puede cambiar entre aquella paternidad y la nueva? Yo tengo dos grandes desafíos: superar a mi padre, que fue un padre increíble, y a mi hijo, que es un padre fenomenal. Son dos modelos distintos”, indicó e hizo referencia a las declaraciones de Adrián sobre los celos que podría llegar a tener porque, hasta ahora, era el menor. “El apoyo fue desde el primer momento. No se sorprendieron, (mis dos hijos) se la veían venir… Estefi es joven. Si estás en pareja con una persona joven sabés que es inevitable que eso que tenga que ocurrir. Hay algunas parejas que acuerdan no tenerlo, o no pueden. En nuestro caso no habíamos acordado eso: es legítimo que ella quiera tener”.

“Hay mucha gente que te censura y dice ‘va a tener un bebé que quizás le puede dar amor poco tiempo’”, le dijo Marcelo Bonelli. “Mi padre no se cuidó hasta los 65. Ahí empezó a cuidarse. Bajó un poco el asado, suspendió el cigarrillo. A los 75 le canalizaron la aorta, a los 85 le operaron la carótida. Y vivió hasta los 95 años tocando la guitarra con novia y amigos”, respondió Alberto Cormillot.

“Si él vivió hasta los 95 haciendo todo mal durante muchos años, yo, que hago todo bien, salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100″, aseguró el médico nutricionista y dijo que su esposa decidió mantener el perfil bajo y que no brindarán entrevistas juntos.

Fuente: Infobae

CM-CP