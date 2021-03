UCR: sector pedirá a la justicia impugnar la convención e ir a elecciones con lista radical pura

El convencional nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Federico Villagra, adelantó que realizarán una presentación ante la justicia para impugnar la Convención que se realizó a fines del año pasado, donde se había aprobado la formación de alianzas electorales para competir en las elecciones legislativas de 2021. También contó que prefieren que el radicalismo misionero esté representado en esos comicios con una lista pura, sin representación de los otros partidos (JxC y Activar).

El dirigente radical consideró que “antes de una alianza con otros partidos y meter un solo candidato, queremos ir solos y poder meter 4 o 5”.

Por eso, desde el sector que representa quieren dirigirse a la Justicia y solicitar la impugnación de la Asamblea del 8 de noviembre. “Hubo una convención con irregularidades, no se podía acreditar la identidad de las autoridades, no se escuchaba la transmisión, por eso vamos a impugnarla, porque no estamos de acuerdo con los lugares que nos ceden, estamos perdiendo en esa negociación”, manifestó en referencia a la cantidad y puestos que negoció el radicalismo en la listas futuras, con los otros integrantes de la alianza (JXC y Activar)

Para Villagra, se incumplió la carta orgánica porque todas las autoridades tienen que estar en las reuniones y tener derecho a participar de las Asambleas. “Se negocio muy mal, la UCR con la estructura que tiene ocupa muy pocos cargos electivos, es una situación lamentable porque no hay democracia, ni integración de los demás grupos políticos internos” y prosiguió: “no es una ambición, ni capricho nuestro, ya que es un partido político que tiene más de 100 años de antigüedad. Da mucha tristeza que nos pongan de furgón de cola, nosotros tenemos que tratar de llevar adelante al radicalismo, competir en las elecciones de cargos electivos (diputados)” expresó Villagra.

Según el economista, siempre crítico de la alianza con lo que fue Cambiemos y ahora es Juntos por el Cambio, cree que la mejor manera de elegir a los candidatos es a través de comicios internos. “El afiliado tiene derecho al voto, a hablar y ser oído. hay que cambiar de caras, ya que en el pasado fracasamos, tenemos que cambiar completamente el horizonte, sino va a ser un fiasco, y que la gente pueda elegir a quien le represente. Si vamos sin propuestas vamos a perder, tenemos que redimirnos a nuestras raíces, con gente nueva, joven, capaz. Hay personas que tienen 20 años de afiliación y nunca fue candidato”

En su rol de economista, comentó que el momento económico de Misiones es bueno, ya que el consumo interno se ha reactivado debido al cierre de fronteras. Lo que sí, es que muchos han tenido que cambiar de rubro, porque se ha modificado la demanda. “La recaudación de renta ha sido buena, a nivel provincial estamos bien, salvo por ejemplo Iguazú que dependía del turismo, pero se está reactivando.”. Sin embargo a nivel nacional es otra la historia, aumentos de combustible, inflación que estima se ubicará en el 60%, desempleo que ha crecido, e inversiones que no se están haciendo porque no hay consumo, el país está en una situación difícil” cerró.

SH/GP

GP-EP