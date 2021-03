Fiat Cronos: precios, versiones y todo lo que tenés que saber del auto líder en ventas del 2021 y hecho en Argentina

En febrero de 2018, el Fiat Cronos llegó al mercado para revolucionar el segmento de los sedanes chicos, un auto de fabricación nacional que estrenaba nueva plataforma y estándares de seguridad. Y, hace 2 meses pasado, se convirtió en el modelo más vendido, desplazando así a la Toyota Hilux.

Diseñado por el alemán Peter Fassbender para la marca italiana, este modelo trajo como gran novedad el estreno de la nueva plataforma MPS, lo cual derivó en la inversión de u$s500 millones por parte de la marca en la planta de Ferreyra, provincia de Córdoba, para su instalación.

Al mismo tiempo, esta plataforma es el par de la construida en Brasil para fabricar el Argo, la versión sin baúl del modelo, que, sin embargo, usa otra plataforma, la MP1.

La ventaja de estas dos plataformas que dieron vida al Fiat Cronos y Argo, es especialmente que le aporta mayor resistencia a la torsión y a los impactos, siendo más liviano y seguro que modelos antecesores de la marca.

Cronos Precision 1.8 AT6

Después de su lanzamiento hace más de dos años atrás, el modelo tuvo un rediseño el año pasado (sumó control de estabilidad a todas las versiones con el Model Year 2020) y en pocos meses más el Fiat Cronos recibirá una nueva actualización, en la cual adoptará los rasgos de sus nuevos familiares, como es el caso de la recién llegada Fiat Strada.

Con estos antecedentes, y preparando el camino para lo que vendrá, Fiat Cronos logró convertirse en este corto plazo de vida en número uno en ventas en el mercado, todo un éxito para un vehículo que se produce en la Argentina para toda la región latinoamericana, y que logró vencer los prejuicios que existen sobre el éxito de los sedanes, que en muchos casos dicen que forman parte de un segmento pasado de moda.

Fiat Cronos motor

El Fiat Cronos llegó al mercado con dos opciones de motorización, las cuales se convirtieron en dos de las principales decisiones del grupo para conformar a los diferentes consumidores. Con los motores nafteros de diferentes cilindradas, el Fiat Cronos puede satisfacer tanto al cliente que busca mayor ahorro en consumo, como a quienes quieren mejor rendimiento.

En el primero caso, Fiat Cronos cuenta con un motor naftero Firefly 1.3 8v con 99 cv y 127 Nm. Esta versión se ofrece únicamente con caja manual de cinco velocidades. La otra alternativa es el motor de Fiat Cronos E.torQ 1.8 16v con 130 cv y 182 Nm, con caja manual de cinco velocidades o automática Aisin con convertidor de par y seis cambios.

La velocidad máxima que alcanza es de 175,5 km/h para el 1.3, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos; mientras que el 1.8 alcanza los 192 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9.9 segundos. Tiene suspensión delantera independiente tipo McPherson y trasera con eje de torsión con ruedas semi independientes.

Fiat Cronos diseño

El Fiat Cronos estrenó hace dos años un diseño innovador y llamativo, aunque ahora será renovado y hay muchas expectativas por sus cambios. Sin embargo, mantendrá aspectos claves.

En dimensiones, tiene un largo de 4.364 mm; un ancho de 1.724 mm; el alto es de 1508 mm y la distancia entre ejes de 2.521 mm. La capacidad de baúl es uno de los datos más importantes y atractivos para quien busca buen espacio de carga, ya que el Fiat Cronos tiene un espacio de 525 litros.

Además de esto, cuenta con un formato rectangular que ofrece poca interferencia de las cajas de rueda, dejando el espacio extremadamente aprovechable para los más diversos equipajes y bienes a ser transportados. En cuanto al tanque de combustible, otro dato para tener en cuenta a la hora de viajar y pensar en la autonomía, es de 48 litros.

Pasando a los detalles puramente estéticos, el Fiat Cronos cuenta con algunos elementos diferenciadores que le aportan calidad y le permiten posicionarse en el segmento de los modelos más completos. Entre ellos se distinguen los faros antiniebla delanteros; luces diurnas (DRL – Daytime Running Lights); llantas de aleación 15’’, 16’’; o 17’’; según el nivel de equipamiento y las manijas de puertas color carrocería o cromadas, también de acuerdo la versión. Los paragolpes son color carrocería en todas las versiones.

De atrás, cierra su diseño con un pequeño detalle sobresaliente en la tapa del baúl, que lo hace más deportivo, acompañado por las ópticas tipo LED y una tercera luz de stop.

Fiat Cronos interior

Por dentro, el Fiat Cronos está equipado con diferentes elementos de confort, los cuales crean un ambiente amigable y de buena calidad. Las líneas dinámicas del exterior se extienden al interior del vehículo manteniendo el aspecto deportivo con la garantía de confort para todos los ocupantes.

De las tres versiones, las dos de entrada de gama tienen un display multifunción de 3,5’’, mientras que el tope de gama el display es multifunción color de 7.0’’. La pantalla multimedia es touch 7’’; con Android Auto y Apple Carplay.

Este diseño se completa con una radio AM/FM integrada Este diseño se completa con una radio AM/FM integrada con USB, entrada auxiliar y Bluetooth. Tiene gestión de dispositivos por comandos de voz y toma de 12V.

El tapizado es de cuero en la versión más completa, con volante multifunción regulable en altura, profundidad y forrado en cuero. Tiene porta anteojos, guantera con tapa y tacómetro.

A estos elementos de diseño se suman elementos de confort que varían de acuerdo al equipamiento elegido por el cliente, pero en general cuenta con sistemas de aire acondicionado manual, climatizador automático, apoyabrazos central delantero, cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento.

A estos elementos se suman más elementos que facilitan el manejo y que otorgan una comodidad para el manejo. Entre ellos se distingue que tiene control de velocidad crucero y computadora de a bordo, dirección asistida eléctricamente, asiento conductor con regulación manual, espejos retrovisores eléctricos, espejo retrovisor interno electrocrómico y espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso.

En la versión más completa tiene levas en volante, levanta cristales eléctricos delanteros y traseros “one-touch up/down”; (4), apertura y encendido sin llave (Keyless Entry ‘N’ Go) y sensores de lluvia y crepuscular

Fiat Cronos seguridad

En seguridad, este modelo varía su equipamiento de acuerdo a la versión, pero en general ofrece dos Airbags (frontales conductor y pasajero), dos Airbags laterales y alarma volumétrica. Además, tiene alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder), apoyacabezas regulables en altura, apoyacabezas traseros (3) y cámara de estacionamiento trasera.

A esto se suma control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TC), inmovilizador de motor (Fiat Code) y sensores de estacionamiento traseros.

Tiene sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA), sistema de frenos ABS + EBD, sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS), sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX).

Fiat Cronos colores

Son varias las opciones que ofrece el Cronos, muchas de ellas diseñadas exclusivamente por Fiat para este modelo. Entre ellas se encuentran las siguientes opciones:

Rojo Alpine

Rojo Montecarlo

Blanco Banchisa

Negro Vulcano

Blanco Alaska

Rojo Marsala

Plata BariGris Scandium

Gris Silverstone

Negro Vesubio

Fiat Cronos manejo

El Fiat Cronos es un auto que, a la hora de manejarlo y evaluar su habitabilidad, tiene muchos puntos a favor. Por ser un sedán y de gran espacio interior, ya se “mira”; con ojos de que es cómodo.

Manejamos el Fiat Cronos en varias oportunidades y se puede comprobar su confort interior, con una posición de manejo buena y buena visibilidad.

En el andar, tiene una muy buena tenida en curva, resolviendo bien y peleando “cuerpo a cuerpo”; con el ESP, para que no pierda la dirección. Sus suspensiones son blandas y esto hace que la carrocería se acueste bastante y por ende el sedán cordobés se va un poco de trompa.

La sensación desde el principio es que se está a bordo de un sedán de una categoría mayor. No solo por el porte del mismo y el gran espacio que se experimenta puertas adentro, sino por el aplomo que tiene. Esto, en parte responde a que se trata de un auto de grandes proporciones. Se posiciona como el más ancho de la categoría. Lo mismo sucede con su altura, que lo posiciona como el más alto de los sedanes chicos. Esto, en la práctica se agradece para aquellos conductores de talla alta, quienes tienen una de las mejores distancias o espacios con respecto a sus cabezas y el techo.

No se puede negar que su baúl es grande con 525 litros de capacidad, pero sigue siendo el de mayor capacidad el Etios con 562 litros. Abajo del piso del baúl, se esconde una rueda que no es de la misma medida que las 4 titulares, con la cual no se puede superar los 120 km/h.

Los parciales de los consumos de su variante con el motor 1.8 E-Torq arrojan 9 litros cada 100 km. En ruta necesita unos 11 litros.

El planteo puertas adentro, es el mismo que el del Argo. Si cambia, por ejemplo, la distancia con respecto al techo atrás en las plazas traseras, la cual es más generosa que la de su hermano Argo. Pero nos encontramos con el mismo y muy buen espacio para tres ocupantes.

De todos los exponentes de la categoría, el Cronos es el que tiene mejor resuelto la calidad de todos los materiales, aun utilizando todos plásticos duros. Lo que más sobresale a la vista, es su pantalla de 7’’; flotante, que en Fiat se conoce como Uconnect.

Fiat Cronos precios en: Seewald Auto S.A. único concesionario oficial Fiat

El Fiat Cronos se ofrece desde $1.460.800 pesos y cuenta con las versiones Drive, Precision MT y AT. Lo más interesante, en la actualidad, es la posibilidad de financiamiento que ofrece, con una entrega de $150.000 en la cuota 2 del plan, ¡ya podés pedir tu unidad! Y en la venta convencional ofrecen financiación de hasta $1.000.000,00 con tasas desde el 5,9% hasta en 6 años de cuotas fijas y comenzándolo a pagar recién en 90 días la primera cuota.

Esta gran oportunidad llevó al Cronos a convertirse en líder en ventas en el mercado total. A esto se suma la posibilidad de empezar a paga en 90 días.

Fiat Cronos también es uno de los más solicitados para comprar por Plan de Ahorro. En este caso la versión de referencia es el Cronos 1.8 precisión. Se puede optar por el plan 100%. En el primer caso se financia la totalidad del vehículo, con una cuota inicial de $14.600.

Podés escribir un mail a info@seewaldauto.com.ar

O Whatsapp a 3765100300

O también podés visitarnos: https://g.page/SEEWALDFIAT?share

En Facebook: /SeewaldFiatMisiones

En Instagram: @seewaldautosa

O en nuestro sitio web www.seewaldauto.com.ar

SO-CP