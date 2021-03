El objetivo del gobierno «es transformar los planes sociales en trabajo»

RELACIONADAS Piden eliminar la incompatibilidad del registro formal con los planes sociales de trabajadores rurales

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que el objetivo de su gestión es «transformar los planes sociales en trabajo», y consideró que en la actualidad, «la mayor preocupación» de los sectores populares pasa por «el precio de los alimentos» y que en la sociedad argentina «la gente claramente quiere trabajar».

«El objetivo es transformar los planes sociales en trabajo. Queremos que las personas que reciben una ayuda trabajen. Es un sistema en el que estamos trabajando», señaló Arroyo en declaraciones al canal C5N.

El funcionario consideró que comienza a verificarse mayor actividad económica en los barrios, y que en la sociedad argentina «la gente claramente quiere trabajar» y anunció que su objetivo para 2021es crear 300.000 puestos de trabajo.

«Hoy, en los barrios hay alegría por la vacuna y preocupación por los precios de los alimentos. Hay más actividad económica pero el problema es lo que rinde la plata. No se puede decir que Argentina sea una sociedad en la cual la gente no quiere trabajar. Eso no se puede afirmar», remarcó Daniel Arroyo.

Además, estimó que una forma de combatir la inflación y la suba en los precios de los alimentos sería implementar «un sistema de pequeños mercados centrales en los cuales los productores les puedan vender directamente a los consumidores».

El ministro desestimó los dichos sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) que formuló esta semana el exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que ese beneficio «alimenta la cultura del pobrismo en Argentina».

«Esos dichos no son reales. Las madres no se embarazan para cobrar la AUH. Gracias a ese beneficio hay más controles sanitarios y de escolaridad. Es algo que ayudó mucho en ese sentido», subrayó y explicó que la ayuda se otorga hace 11 años y la cantidad de hijos por beneficiaria no creció. Fuente: Ambito.com.

