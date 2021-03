El 1° de abril empieza a regir el descongelamiento de los alquileres

Después de dos prórrogas de la medida tomada por los problemas económicos generados por la pandemia, al comenzar el próximo mes los valores de los contratos de los alquileres que estaban vigentes a marzo del año pasado, podrán tener incrementos. También cambia el tiempo de duración, que ahora será de tres años, por entrar plenamente en vigencia la nueva ley de alquileres.

Julia Acosta Azoya, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Misiones, hizo referencia a que el levantamiento del DNU de congelamiento que rige del 29 de marzo de 2020, fue oportuno, porque “ya hubo solidaridad de los propietarios”.

Para la representante del sector, “un contrato de locación es un principio de buena fe y esfuerzo compartido, que empezó a quebrantarse a partir del segundo DNU de congelamiento y con el tercero más aún”.

Los corredores se deben a dos clientes, el propietario y el inquilino, es por ello que deben ser equitativos. El inquilino para el Estado es el más vulnerable por eso se aplicó el DNU, y también la promulgación de la nueva Ley de Alquileres, dijo. “Pedimos que no se olviden de la otra parte que es el privado, que de alguna manera colabora para paliar el problema del faltante de viviendas. Si el privado deja de construir y trasladar sus ahorros a un inmueble, también van a ser perjudicados los inquilinos, ya que en algún lado tienen que vivir los mismos”.

Sobre la nueva ley de alquileres, Julia expresó que la misma comienza a funcionar después de varios pedidos de un sector, los inquilinos. Los puntos principales van a ser, en primer lugar, en cuanto a la duración de los alquileres, de tres años, cuando venía siendo solamente de dos. En segundo lugar, los ajustes son únicamente anuales, no existen más semestrales en viviendas familiares, salvo locales comerciales que se puede pactar entre partes.

Por otro lado, el depósito en garantía es solo de un mes, en su momento podían llegar a pedir entre dos y tres meses, y ahora con esta nueva ley es de un solo mes de alquiler.

Ejemplo: “si iniciamos con un valor de alquiler en $10.000 ese primer año, seguramente en el segundo va a surgir de la aplicación de un índice. Ese índice lo va a dar el estado, va a ser de público conocimiento, el mismo va a surgir de un promedio entre la variación salarial de los trabajadores estable y de la inflación” explicó Azoya.

“Tenemos $10.000 el primer año, el segundo podría ser $12.000, ese depósito va a acoplar el valor de alquiler en la medida que lo haya integrado. Cuando finalice el contrato de locación, en un caso hipotético, de estos 10 mil que mencione y que finalice en 15 mil por decir un valor, el depósito en garantía será de 15 mil a diferencia de la ley anterior que se congelaba ese valor.”

Julia recordó también que a partir de este mes empezó a regir la obligatoriedad de la registración de los contratos en AFIP, los propietarios tienen tiempo hasta el 15 de abril. Sobre este punto, explicó que el inquilino puede deducir hasta un 40% del impuesto a las ganancias, pero no todos pueden gozar de ese beneficio. Aquel inquilino que tenga registrado un inmueble a su nombre no puede gozar del mismo, ya que es para aquellos que no tienen ningún inmueble registrado a su nombre en el país.

Por último mencionó que es importante saber que cuando se tome los servicios de una inmobiliaria, la misma cuente con un corredor inmobiliario matriculado en el colegio de corredores públicos inmobiliarios de la provincia de Misiones, que es el organismo que regula la matrícula, aquellos que realicen intermediación sin estar matriculados ejercen en la ilegalidad.

SH/GP

GP-EP