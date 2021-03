Desde el programa Vecino Sustentable de Posadas se trabaja en convertir residuos plásticos en eco-bloques

En un nuevo trabajo de compromiso con las 3 R de la ecología (reducir, reutilizar y reciclar), Fernando Santa Cruz, creador del programa Vecino Sustentable, comentó el trabajo realizado y la producción de eco-bloques que realizan en Posadas.

Fernando Santa Cruz – Radio República

“Desde la Fundación Usina de Ideas que lleva adelante el programa Vecino Sustentable, nos propusimos hace más de un año reciclar los residuos plásticos limpios y secos que recibimos de los vecinos en Posadas. Anteriormente las reciclábamos en Buenos Aires dado que dentro de la provincia no teníamos la posibilidad. Estudiamos las posibilidades y empezamos a probar el armado de un ladrillo con residuos plásticos”, explicó Santa Cruz.

“Trabajamos con un emprendedor local, contamos con el apoyo de Plastimi que nos donó una máquina y Vialidad (la Dirección Provincial de Vialidad) que nos donó un depósito donde realizamos las pruebas”, precisó Santa Cruz.

Agregó: “Logramos desarrollar un producto que está recién en un inicio, el objetivo ahora es poder interesar a instituciones públicas y privadas en poder concretar construcciones solidarias y comunitarias, y en una segunda etapa poder interesar a empresas y emprendimientos privados a que puedan comercializar a particulares”.

Sin embargo, aclaró que la finalidad no es comercial. “Nosotros no vendemos, lo que hacemos es tratar de mostrar a la sociedad que nuestros residuos no son basura, sino que son recursos que pueden generar infinitas oportunidades, además de cuidar el medioambiente evitando que los residuos terminen enterrados en un basural o en un río”, resaltó.

Santa Cruz comentó que “en el mundo hay casos donde se llega a utilizar el residuo plástico hasta en asfaltos, estamos dialogando con profesionales de la Universidad Nacional de Rosario que tiene una experiencia en Santa Fe en ese sentido; el municipio de Junín tiene un desarrollo con los eco ladrillos y en países de Asia como India leímos que el plástico se utiliza para distintos productos como un material adherente para el asfalto”.

Santa Cruz indicó que tienen un proyecto terminado que se trata de un salón de usos múltiples ecológico, para demostrar el uso que se le puede dar a los eco bloques. “Cualquier tipo de construcción que use un ladrillo puede utilizar este producto, y entre otras características este bloque es más liviano”, aclaró.

“Aliados a una empresa privada empezamos una primera producción y estamos interesando a empresas y emprendimientos, nos estamos comunicando con escuelas técnicas de la provincia que nos pidieron el plástico triturado. El producto ya existe y lo estamos elaborando en una pequeña escala”, mencionó Santa Cruz.

También, aprovechó para recordar la importancia de las tres R ecológicas, y alentó a reducir la generación de los residuos. “Debemos promover el ir hacia un modelo económico circular que cuide los recursos del planeta”, agregó.

Santa Cruz comentó: “Debido a la gran cantidad de voluntarios que tiene el programa, en diciembre elegimos una responsable que es Carla Acosta y yo estoy abocados en el proyecto del eco bloque, esto hace que el programa se institucionalice y despersonalice”.

Consideró que el aporte más importante que hicieron fue “mostrar a la sociedad que el cambio es posible, debemos empezar a cambiar todos nosotros”, reflexionó.

Por último, aseguró que se pueden realizar cualquier tipo de muebles de plástico reciclados o madera plástica con este producto.

En los últimos 3 años (reducir, reutilizar y reciclar), Fernando Santa Cruz, quien preside la ONG Usina de Ideas y Políticas Públicas, ha venido impulsando desde la sociedad civil diversas políticas públicas ambientales para la ciudad. Fue el creador del Programa Vecino Sustentable, y su primer responsable entre los años 2018 y 2020, años en los cuales se abrieron por primera vez Eco Puntos en la ciudad de Posadas. Hoy en día Vecino Sustentable cuenta con 18 Eco Puntos, y esta idea se expande a otros municipios de la Provincia.

