Sillones plegables: conseguí los infaltables del hogar en combo de 4 en www.comprasmisiones.com.ar

Si bien el verano ya está terminando, los calores en nuestra provincia siguen muy presentes. Sin embargo, por la noche se puede sentir esa brisa fresca otoñal, ideal para compartir con amigos o familiares, sentados afuera disfrutando de la noche. Y Compras Misiones quiere hacerte la velada más cómoda, por lo que te presenta estos sillones plegables, que pueden ser adquiridos ya sea por unidad, o en una súper promo de un combo de 4 unidades.

Infaltables en tu casa, estos sillones se acomodan a cualquier tipo de situaciones, y son ideales para esas escapadas de fin de semana al campo, para disfrutar de la tranquilidad y desintoxicarse del bullicio de la ciudad. Además, son muy prácticos para guardar en el baúl de tu auto, y tenerlos disponibles para cualquier plan al aire libre que pueda surgir.

Y es que siempre nos pasa que queremos hacer alguna actividad y necesitamos sillones plegables para sentarnos, y vemos que los de casa no están en buenas condiciones; los caños oxidados, las costuras se están deshaciendo, las cintas desflecadas, en fin, no se pueden usar. Por suerte, Compras Misiones siempre tiene la solución perfecta para vos, por lo que te invita a renovar tus sillones y, por qué no, a ahorrarte dinero en el proceso.

Asimismo, son especiales para tenerlos en tu terraza o balcón, listos para una juntada con amigos, visita de familiares, asados de domingo, noches de truco, y para una infinidad de planes. Su estructura de hierro, los hacen de fácil transporte y de fácil guardado, de modo que ya no vas a tener que batallar con sillas incómodas que ocupan mucho lugar y ya no sabés dónde colocar, porque estos sillones entran en cualquier espacio estrecho, como al lado del lavarropas, entre dos muebles, en el baúl de tu auto, por supuesto; incluso caben debajo de tu cama. Y es esa practicidad la que los hace únicos.

En Compras Misiones, el sitio de compras de los misioneros, podés encontrar estos increíbles y versátiles sillones, al mejor precio del mercado. Y lo mejor, ¡es que también están en promoción! Con la compra del combo de 4 sillones plegables, te damos el 15% de descuento, y así te ahorrás más de mil pesos.

Igualmente, los sillones plegables están fabricados con materiales de primerísima calidad. Las cintas están tejidas con polietileno súper reforzado, para evitar la rotura de costuras, al igual que brindan una comodidad y confort superior. A su vez, su apoya brazos de madera y su entera estructura de hierro los hacen los más resistentes y agradables para sentarse.

De igual modo, los cauchos antideslizantes ubicados en los caños inferiores del sillón, permiten una gran estabilidad, y evitan el hundimiento en la arena, en terrenos con piedras pequeñas; y no permiten que se deslice en superficies resbalosas o mojadas. Por esto, se podría decir que estos sillones plegables son todo terreno, además de que Compras Misiones los tiene disponibles en varios colores vibrantes y llamativos.

Equipate con la súper promo de los sillones plegables

Para obtener estos sillones, Compras Misiones te invita a aprovechar la súper oferta del conjunto de 4 unidades. De esta forma, tenés el 15% de descuento para ahorrarte un dinero, y disfrutar de un combo familiar de sillones de primer nivel, a un precio espectacular. Animate y mirá más detalles de esta promoción haciendo click aquí.

O bien, si necesitás solo un sillón, también Compras Misiones lo tiene listo para que lo adquieras. Descubrilo clickeando aquí.

Ingresá a www.comprasmisiones.com.ar y conocé este y toda la gama de productos que la plataforma tiene para ofrecerte.

En Compras Misiones tenés la posibilidad de abonar tus compras en efectivo y con tarjeta de crédito, y recibir tus productos justo en la puerta de tu casa, para que no tengas que moverte de ahí.

SO-EP