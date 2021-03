Foz de Iguazú extendió su toque de queda a las 24 horas del próximo domingo, ante el aumento de casos de coronavirus

Ayer por la noche la prefeitura de Foz de Iguazú decidió extender el toque de queda frente al incesante aumento de casos de coronavirus y al colapso sanitario que están teniendo en esa ciudad fronteriza de Brasil, límite con Puerto Iguazú, Misiones.

Guillermo Wojciechowski – Canal 12

Esta medida dispone que durante todo el próximo domingo la ciudad deberá detener sus actividades y esto involucra a los trabajadores esenciales y no esenciales, exceptuando únicamente el turismo.



Debido a esta medida, durante este domingo los habitantes de Foz de Iguazú no podrán abrir ningún tipo de comercio, ni realizar otro tipo de actividades en la vía pública.

Guillermo Wojciechowski, periodista de Foz de Iguazú, contó que esta decisión era de esperarse debido a la preocupante situación que está atravesando la localidad.

“Brasil está en su peor momento, y eso ocurre en el estado de Paraná, el estado de Santa Catarina, el de Río Grande do Sul y la ciudad de Foz de Iguazú, en particular, en la frontera”, afirmó el periodista y agregó que el hecho de que ya no haya camas disponibles en los hospitales demuestra qué tan crítica está la situación en esta zona.

Detalló que desde que comenzó la pandemia los casos no dejaron de crecer nunca en Foz de Iguazú y que en promedio por día hay alrededor de 270 contagios. El último mes dejó 64 muertes y en las últimas 24 horas se declararon 5 fallecidos por coronavirus. Estas cifras alarmantes tienen en alerta a todo el Sur del Brasil, debido a que su sistema sanitario está completamente colapsado por la falta de insumos sanitarios.

“Hay un promedio muy alto de casos en Foz de Iguazú y se espera que nuevas medidas sean anunciadas. Pero hay un debate que se comenta sobre el tema sanitario y el tema económico. Por un lado, se dice que no se pueden adoptar medidas sanitarias muy fuertes porque perjudica la economía. Por el otro, se comenta que la vacunación está en un ritmo muy lento y que esto perjudica también mucho a la economía”, contó Wojciechowski.

A su vez, explicó que la municipalidad tomó la decisión de no aplazar el retorno de las clases presenciales. Por esto, luego del toque de queda que estará vigente este domingo, el lunes los chicos de los colegios privados volverían a clases, según afirm Wojciechowski.

Anterior ajuste en las medidas sanitarias existentes

A mediados de febrero de este año, las autoridades de Foz de Iguazú habían comenzado a tomar las primeras medidas restrictivas. Desde el 27 de febrero comenzaron a regir nuevas medidas sobre todo con lo referido al turismo internacional. Así, quedó estipulado que todos los extranjeros que quieran ingresar deben presentar test de Covid-19 negativo.

Medidas vigentes hoy

El periodista de Foz explicó que las medidas que rigen dentro de la localidad en estas últimas semanas son, el uso obligatorio (avalado por una ley) del barbijo en espacios públicos como comercios y plazas. También el control de temperatura y el uso del alcohol en gel.

Además, contó que si bien no es total, tienen una reducción en el sector comercial, que hoy está operando con una capacidad del 30 por ciento del público.

Y otra de las medidas que mayor malestar causó una vez que entró en vigencia, fue el toque de queda establecido entre las 20 y las 5 horas. En este horario los ciudadanos no pueden circular en la vía pública, ni se permite la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas. La prefeitura (autoridad municipal) optó por ajustar estrictamente solo esta medida.

Más allá de todos los protocolos, Wojciechowski mencionó que las actividades esenciales como el comercio, el turismo y la producción, así como también las no esenciales como las actividades deportivas al aire libre, no están prohibida, solo están limitadas por los horarios estipulados.

